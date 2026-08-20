Temyllis Silva visita reitoria da Ufac e alinha convênios para análise do solo e cultura do cacau

A Secretária de Estado de Agricultura do Acre, Temyllis Silva, esteve nesta quarta-feira, 19, na Reitoria da Universidade Federal do Acre (Ufac) para alinhar novos convênios e parabenizar o professor Josimar Batista Ferreira, primeiro engenheiro agrônomo a assumir a Reitoria da Ufac. No encontro, a secretária dialogou sobre os convênios que estão sendo firmados com a instituição para a análise do solo e da cultura do cacau.

Josimar Batista foi nomeado e assumiu a posse da Reitoria em agosto deste ano. Na visita, a secretária Temyllis ressaltou a importância de se ter um engenheiro agrônomo assumindo a gestão da instituição, não só para fortalecer a parceria entre a Seagri e Ufac, mas também gerar conhecimento sobre o desenvolvimento rural e produção no estado.

“Viemos parabenizar o professor Josimar Batista, por assumir a reitoria. É o primeiro engenheiro agrônomo a ser nomeado e isso demonstra que teremos entendimento sobre a nossa agricultura,” destacou.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom