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Tornado causa destruição e deixa desalojados no Paraná; veja vídeo

Um tornado atingiu Piraí do Sul, no Paraná, neste sábado (8), causando destruição e desalojando 20 pessoas

Por Redação ContilNet
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Tornado causa destruição e deixa desalojados no Paraná; veja vídeo
Tornado atinge cidade no Paraná e causa destruição/Foto: Reprodução

Um tornado atingiu Piraí do Sul, nos Campos Gerais do Paraná, neste sábado (8), deixando um rastro de destruição e causando danos em diversas localidades rurais, como Jararaca, Fundão, Capinzal, Vassoura e Boa Vista. O fenômeno meteorológico resultou em 20 residências afetadas e 20 pessoas desalojadas na área rural, a cerca de 30 km do centro da cidade.

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O boletim emitido pela Defesa Civil, na manhã deste domingo (9), confirmou as 20 residências atingidas na zona rural. As 20 pessoas desalojadas foram acolhidas em casas de parentes. Até o momento, não há registro de vítimas por conta do evento.

De acordo com a administração da cidade, equipes da Defesa Civil e das secretarias municipais estão mobilizadas no atendimento às famílias afetadas. Logo após a ocorrência, lonas foram distribuídas para cobrir as estruturas atingidas por destelhamento. A prefeitura também opera máquinas para remover árvores caídas em trechos de rodovia, buscando liberar o trânsito para o bairro Santo André, que ficou isolado.

Conteúdo Original / Fonte: Itatiaia
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