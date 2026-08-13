Trailer de Street Fighter recebe nova classificação etária; entenda

Prévia passou da faixa de 14 para 12 anos

Trailer recebeu classificação de 12 anos/Foto: Reprodução

O segundo trailer do novo filme “Street Fighter” teve a classificação indicativa reduzida de 14 para 12 anos após uma nova análise do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A revisão ocorreu após a responsável pela obra apresentar um pedido de reconsideração. Mesmo com a mudança, o conteúdo continuará não recomendado para crianças menores de 12 anos por apresentar cenas de medo e violência.

Na primeira avaliação, foram identificados confrontos físicos, golpes, lesões, sofrimento e referência à morte. Entretanto, o caráter fantasioso das cenas foi considerado um elemento capaz de reduzir parcialmente o impacto das agressões.

A análise também levou em conta que os personagens utilizam poderes extraordinários e realizam ataques incompatíveis com situações do cotidiano. A curta duração do trailer e a ausência de exposição prolongada das consequências da violência contribuíram para a redução da faixa.

O ministério ressaltou que o fato de a obra ser baseada em uma franquia de videogames não determina sua classificação. Cada trailer, filme ou jogo deve ser analisado individualmente, conforme a intensidade e o contexto dos conteúdos apresentados.

Quando exibido na televisão aberta, o trailer tem veiculação recomendada a partir das 20h. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (13), na página 47.