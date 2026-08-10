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Acre deve ter dia abafado com risco de temporais e chuva forte nesta segunda

Previsão do tempo de Davi Friale indica temperaturas de até 34°C no estado

Por Fhagner Soares, ContilNet
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Acre deve ter dia abafado com risco de temporais e chuva forte nesta segunda
Praça da Revolução/ Foto: Reprodução

O tempo quente, abafado e com previsão de chuvas pontuais deve predominar em todo o Acre nesta segunda-feira (10/8). Segundo dados divulgados pelo meteorologista Davi Friale no portal O Tempo Aqui, há alta probabilidade para a ocorrência de pancadas fortes de chuva e chance média para temporais isolados acompanhados de ventanias no território acreano.

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O cenário de instabilidade decorre da combinação entre as altas temperaturas e a umidade vinda da região amazônica. O panorama também afeta estados vizinhos como Rondônia, o centro-sul do Amazonas e áreas de Mato Grosso e Bolívia. Em regiões do sul boliviano, a chegada de uma onda de frio polar deve provocar tempestades e queda acentuada nos termômetros antes de avançar para os países vizinhos.

Nas microrregiões de Rio Branco, Brasiléia e Sena Madureira (Leste e Sul do estado), o sol aparece entre nuvens ao longo do dia, mantendo o clima abafado. A umidade relativa do ar atinge a mínima de 50% nas horas mais quentes e chega a 95% ao amanhecer. Os ventos variam entre fracos e calmos, soprando predominantemente do noroeste.

Já no Centro e Oeste do estado, nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, a previsão aponta calor persistente e pancadas rápidas de chuva, que podem vir em forte intensidade. A umidade máxima alcança 100% no início da manhã, registrando mínimas perto dos 55% durante a tarde.

Confira as temperaturas estimadas por município:

  • Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: Mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 32°C e 34°C.

  • Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: Mínimas entre 21°C e 23°C; máximas entre 32°C e 34°C.

  • Plácido de Castro e Acrelândia: Mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 32°C e 34°C.

  • Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus: Mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 32°C e 34°C.

  • Tarauacá e Feijó: Mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 32°C e 34°C.

  • Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: Mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 31°C e 33°C.

  • Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: Mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 31°C e 33°C.

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