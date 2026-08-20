Arraial do Amor terá seis noites de festa no Recanto dos Buritis

Festa une cultura, lazer e geração de renda/Foto: Reprodução

O Recanto dos Buritis recebe, a partir desta sexta-feira (21), a oitava edição do Arraial do Amor, em Rio Branco. A programação será realizada durante seis noites, com apresentações de quadrilhas juninas, brincadeiras, bingos, sorteios, comidas típicas, brinquedos e música ao vivo.

A festa ocorrerá nos dias 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de agosto, sempre a partir das 18h, na praça localizada ao lado da Escola Josué Fernandes.

Promovido ao longo dos últimos anos na comunidade, o evento busca preservar a tradição junina e oferecer uma programação de lazer aos moradores. A iniciativa também desenvolve ações sociais voltadas à juventude e abre espaço para pequenos empreendedores do próprio bairro.

Segundo o presidente da quadrilha Amor Junino, Arimar Aragão, o arraial nasceu com o propósito de aproximar os moradores e fortalecer a comunidade.

“O Arraial do Amor vem acontecendo ao longo dos anos aqui no Recanto dos Buritis. O intuito é justamente fortalecer a comunidade, desenvolver um trabalho social com a juventude e, ao mesmo tempo, oferecer lazer aos moradores, que muitas vezes se sentem esquecidos pelo poder público”, afirmou.

Além das atrações culturais, a área de alimentação ficará sob a responsabilidade de comerciantes da própria comunidade. A proposta é permitir que as famílias aproveitem o movimento da festa para complementar a renda.

“Toda a área de alimentação será ocupada por empreendedores da comunidade, que trabalham durante o evento para melhorar a renda familiar. Serão seis noites de muita alegria, com quadrilhas juninas, brincadeiras, sorteios e bingo”, explicou Arimar.

A oitava edição é realizada pelo Instituto de Artes, Cultura e Cidadania Amor e Vida (IACAV) e pela quadrilha Amor Junino. O evento conta com financiamento do Governo do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour, e apoio da Fundação Garibaldi Brasil e do deputado estadual Gilberto Lira.