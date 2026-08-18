Prêmio Sebrae de Jornalismo reconhece reportagens no Acre

Premiação acontecerá no dia 25 de agosto, em Rio Branco

O Prêmio Sebrae de Jornalismo 2026 reconhece profissionais de imprensa e estudantes que se dedicam a pautas sobre empreendedorismo. A cerimônia de premiação da etapa estadual – Acre acontece na terça-feira, 25 de agosto, na sede do Sebrae, em Rio Branco.

Nessa fase foram escolhidos os melhores trabalhos produzidos nas categorias de Texto, Áudio, Vídeo, Fotojornalismo e na categoria especial Jornalismo Universitário. O vencedor de cada categoria avança para a próxima fase.

Os selecionados seguem para a etapa regional, que definirá os finalistas nacionais. Os vencedores da etapa nacional são anunciados em uma cerimônia especial prevista para novembro em Brasília.

As próximas fases da premiação podem ser acompanhas pelo site oficial do Prêmio Sebrae de Jornalismo: https:// premiosebraejornalismo.com.br/ .

Sobre a premiação

O Prêmio Sebrae de Jornalismo está na 13ª edição e se consolidou como uma vitrine para as produções de profissionais de imprensa e universitários de todo o Brasil, que abordam o universo do empreendedorismo com foco nos pequenos negócios. A iniciativa alcançou um marco histórico ao registrar 3.759 inscrições este ano, quebrando pela quarta vez consecutiva o recorde de participações.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom