Sarau cultural reúne artistas locais no Coliseu do Cainã nesta quinta

O evento terá apresentações musicais, performances e participação de diversos artistas

sarau cultural movimenta o Coliseu do Cainã nesta 5ª feira | Foto: Cedida

Rio Branco recebe, nesta quinta-feira (20), uma programação especial que reúne música, cultura e manifestações artísticas no Coliseu do Cainã. O evento, marcado para começar às 17h, promete movimentar o espaço com apresentações de artistas locais e convidados.

Entre as atrações anunciadas estão Maiara Nina, Jota Victor, Vanessa Carmo, Marshmello, DanteKhaoz, Yubé e Cuspidor de Fogo, além de outros artistas convidados.

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Com o lema “Cainã é resistência, é arte, é gente”, a programação busca valorizar a produção cultural e dar espaço para diferentes expressões artísticas. O Coliseu do Cainã é apresentado como um espaço aberto à comunidade, à cultura e à música.

A programação acontece no dia 20 de agosto, a partir das 17h, com entrada voltada ao público interessado em prestigiar a cena cultural.