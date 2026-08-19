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Viva a Tradição Junina fortalece Forrozeira em Porto Acre

Grupo participou de projeto cultural

Por Dry Alves, ContilNet
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Viva a Tradição Junina fortalece Forrozeira em Porto Acre
Projeto fortaleceu figurinos, cultura e inclusão em Porto Acre/Foto: Reprodução

A Forrozeira, de Porto Acre, está entre as quadrilhas contempladas pelo projeto “Viva a Tradição Junina”, iniciativa executada pela LIQUAJAC para fortalecer o movimento junino em diferentes municípios do estado.

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O projeto é executado por meio do Termo de Fomento n. 01/2026.

Com investimento global de R$ 425,7 mil, o projeto apoiou a produção de figurinos completos, adereços cênicos e acessórios utilizados durante a temporada de 2026. A ação também valorizou o trabalho realizado antes das apresentações. Costureiras, artesãos, aderecistas e produtores culturais participaram da cadeia responsável por dar forma aos temas apresentados pelos grupos nos arraiais.

O projeto incluiu ainda divulgação, registros audiovisuais e medidas de inclusão e acessibilidade. Com a conclusão da temporada, a LIQUAJAC finaliza contratos, reúne documentos e prepara a prestação de contas.

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