Viva a Tradição Junina fortalece Forrozeira em Porto Acre

Projeto fortaleceu figurinos, cultura e inclusão em Porto Acre/Foto: Reprodução

A Forrozeira, de Porto Acre, está entre as quadrilhas contempladas pelo projeto “Viva a Tradição Junina”, iniciativa executada pela LIQUAJAC para fortalecer o movimento junino em diferentes municípios do estado.

O projeto é executado por meio do Termo de Fomento n. 01/2026.

Com investimento global de R$ 425,7 mil, o projeto apoiou a produção de figurinos completos, adereços cênicos e acessórios utilizados durante a temporada de 2026. A ação também valorizou o trabalho realizado antes das apresentações. Costureiras, artesãos, aderecistas e produtores culturais participaram da cadeia responsável por dar forma aos temas apresentados pelos grupos nos arraiais.

O projeto incluiu ainda divulgação, registros audiovisuais e medidas de inclusão e acessibilidade. Com a conclusão da temporada, a LIQUAJAC finaliza contratos, reúne documentos e prepara a prestação de contas.