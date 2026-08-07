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‘A família é uma base’, afirma Mailza Assis durante casamento coletivo

Segundo a governadora, a Secretaria de Assistência Social acompanha as ações do Projeto Cidadão

Por Redação ContilNetAtualizado
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‘A família é uma base’, afirma Mailza Assis durante casamento coletivo
Governadora Mailza Assis/Foto: ContilNet

A união, o compromisso e a construção da família foram destacados pela governadora do Acre, Mailza Assis, durante o casamento coletivo do Projeto Cidadão, realizado nesta sexta-feira (7). A cerimônia reuniu cerca de 235 casais e contou com a participação do Tribunal de Justiça do Acre, cartórios e Governo do Estado.

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Durante a solenidade, Mailza desejou sabedoria aos casais e ressaltou que o casamento representa não apenas uma decisão, mas também a disposição de dividir alegrias, dificuldades e construir uma vida em conjunto.

“É um ato de decisão, mas também é um ato de renúncia, de dividir as alegrias e dificuldades. É um ato também de formar a sua família. Isso precisa ser muito construído, com muita afinidade”, afirmou.

A governadora também destacou a importância da família como base para o desenvolvimento e aconselhou os recém-casados a manterem o diálogo e a união diante dos desafios.

“Dificuldades passarão, momentos difíceis terão, mas o casamento precisa ser construído, a sua família precisa ser formada e nesse lar precisa reinar amor, paz e muita sabedoria”, disse.

Mailza também ressaltou a parceria entre o Governo do Estado e o Tribunal de Justiça para ampliar o acesso da população aos serviços de cidadania, especialmente em municípios e localidades de difícil acesso.

Segundo a governadora, a Secretaria de Assistência Social acompanha as ações do Projeto Cidadão e leva serviços do Estado para as comunidades atendidas.

“São instituições que se relacionam para transformar a vida de pessoas, para fazer o bem, principalmente aqueles que mais precisam”, destacou.

Para Mailza, a atuação conjunta entre as instituições contribui para reduzir desigualdades e aproximar os serviços públicos da população.

“Cada dia estamos diminuindo as diferenças e cuidando da nossa população”, afirmou.

O casamento coletivo faz parte das ações do Projeto Cidadão, programa do Tribunal de Justiça que completa 30 anos de atuação no Acre. A iniciativa reúne serviços de cidadania e percorre diferentes municípios do estado, aproximando a população de serviços essenciais.

Veja o vídeo:

 

Conteúdo Original / Fonte: Geovany Calegário, ContilNet
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