Curso de artesanato oferecido pelo Senar/Foto: ContilNet

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado do Acre (Senar) ofereceu durante três dias, na Casa do Produtor, na Expoacre 2026, um curso de artesanato em couro. O ContilNet conversou com Davi Junqueira, nesta sexta-feira (07) sobre o processo.

“Ensinamos a confecção de um cinto de couro no modelo muladeiro. O curso, que hoje concluiu sua etapa final, abrangeu todo o processo produtivo: desde o corte da correia e a medição, até a furação e o acabamento”, explica o professor.

Davi Junqueira/Foto: ContilNetAo final, todos os participantes levaram o produto que confeccionaram. Para Junqueira, experiência foi muito positiva. Por se tratar de um modelo de fácil execução, o aprendizado fluiu “com tranquilidade”, segundo o entrevistado.

“Contamos com um público diversificado, incluindo famílias e estudantes de agronomia, com destaque para a participação de pais e filhos”, finaliza.

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