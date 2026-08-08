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Acre registra 18 focos de incêndio em apenas 24 horas, aponta Inpe

Estado soma 119 focos detectados por satélite desde o início do ano

Por Anne Nascimento, ContilNet
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Queimadas
Dados históricos mostram que os focos de calor se concentram principalmente entre agosto e setembro — Foto: Reprodução

O Acre registrou 18 focos de incêndio nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). De acordo com o levantamento do Inpe, que compara os focos ativos detectados pelo satélite de referência, o Acre contabiliza 119 focos entre 1º de janeiro e 7 de agosto de 2026.

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Apesar da ocorrência registrada nas últimas 24 horas, o acumulado deste ano ainda é o menor da série histórica apresentada para o período. Em 2025, por exemplo, o Acre tinha 2.184 focos até o mesmo intervalo, enquanto 2024 registrou 8.658 e 2023, 6.562.

A diferença também chama atenção quando comparada aos anos de maior ocorrência. 2005 foi o ano com maior número de focos da série, com 15.993 registros, sendo que somente em agosto daquele ano foram detectados 7.669 focos, o maior número registrado em um único mês.

Outro ano de destaque foi 2022, quando o Acre contabilizou 11.840 focos.

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Agosto e setembro concentram ocorrências

Os dados históricos mostram que os focos de calor se concentram principalmente entre agosto e setembro, período que coincide com a fase mais crítica da estiagem no estado.

A média histórica apresentada pelo Inpe é de 1.761 focos em agosto e 3.280 em setembro, enquanto julho registra média de 242 ocorrências. Isso mostra que o período de maior atenção para as queimadas ainda está começando.

Em 2026, entretanto, o cenário permanece bem abaixo da média histórica. Até 7 de agosto, foram registrados 22 focos no mês, contra uma média de 1.761 para agosto.

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