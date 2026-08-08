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No Acre, concessionária faz prova de resistência com prêmio de R$ 10 mil ou moto

Desafio reúne participantes que tentam permanecer sete minutos na barra

Por Anne Nascimento, ContilNet
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No Acre, concessionária faz prova de resistência com prêmio de R$ 10 mil ou moto
Participação acontece na própria concessionária, durante a programação de inauguração da unidade. — Foto: Reprodução

Já imaginou ganhar uma moto 0 km ou R$ 10 mil apenas usando a força dos braços? É esse o desafio que está movimentando a inauguração de uma concessionária de motos em Rio Branco neste sábado (8).

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A ação foi promovida pela Avelloz Motos, na Avenida Getúlio Vargas, em frente à Mitsubishi. Os participantes precisam se pendurar em uma barra e demonstrar resistência para conquistar os prêmios oferecidos pela empresa.

O principal desafio é permanecer sete minutos na barra. Quem conseguir completar o tempo pode escolher entre levar R$ 10 mil em dinheiro ou uma moto 0 km.

Mas quem não conseguir chegar aos sete minutos também pode sair premiado. A concessionária estabeleceu outras faixas de premiação para os participantes que conseguirem permanecer na barra por pelo menos três minutos, incluindo valores equivalentes a um salário mínimo.

A brincadeira chamou a atenção de quem passava pela avenida e também dos clientes que foram conferir a inauguração. Segundo a organização, a loja ficou movimentada durante a ação, com várias pessoas se arriscando no desafio para tentar levar um dos prêmios para casa.

A participação acontece na própria concessionária, durante a programação de inauguração da unidade.

VÍDEO:

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