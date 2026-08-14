Alan Rick inicia campanha ao Governo pelo interior do Acre; veja agenda

Na segunda-feira (17), será a vez de Rio Branco receber a campanha

Segundo Alan Rick, a intenção é construir a campanha com presença nas ruas e diálogo com a população | Foto: Reprodução

O senador Alan Rick dá início, neste domingo (16), à campanha para o Governo do Acre. A programação começa no interior do estado, com atividades em Tarauacá e Feijó, e segue na segunda-feira (17), quando o candidato realiza o primeiro ato de campanha em Rio Branco.

Em Tarauacá, a primeira atividade está marcada para as 8h, com uma cicleata que terá concentração no aeroporto da cidade. O percurso termina na chamada Casa 10, onde será inaugurado, às 9h, o comitê da coligação Trabalho da Esperança.

À tarde, às 15h, Alan Rick participa do lançamento da candidatura de Zé Maria, do Partido Novo, para deputado estadual. O evento será realizado no Swing Clube.

Depois, a agenda segue para Feijó. A chegada está prevista para as 17h, quando o candidato participa de uma carreata pelas ruas do município. Uma hora depois, às 18h, ele estará no lançamento da campanha de Roberto Duarte à reeleição para deputado federal, no Contorno Beira Rio.

Primeiro ato em Rio Branco

Na segunda-feira (17), será a vez de Rio Branco receber a campanha. A programação começa às 17h, com um adesivaço na Casa 10 do Segundo Distrito, instalada no antigo prédio da Agroboi, próximo à cabeceira da Ponte de Concreto.

Mais tarde, às 18h30, será realizado o primeiro comício da campanha na capital. O evento, chamado “Abraço na Comunidade”, ocorrerá na Avenida Dorval Camilo, nº 2098, no bairro Canaã.

A escolha do Segundo Distrito para iniciar as atividades em Rio Branco é apresentada pela campanha como uma forma de manter o contato direto com os moradores e levar as ações para as comunidades.

Segundo Alan Rick, a intenção é construir a campanha com presença nas ruas e diálogo com a população.

“Começamos essa caminhada com muita fé, trabalho e esperança”, afirmou o candidato, ao destacar que pretende ouvir os moradores durante a campanha.

Confira a programação

Domingo (16) – Tarauacá

8h – Cicleata, com concentração no aeroporto;

9h – Inauguração da Casa 10;

15h – Lançamento da candidatura de Zé Maria, no Swing Clube.

Domingo (16) – Feijó

17h – Chegada e carreata;

18h – Lançamento da campanha de Roberto Duarte, no Contorno Beira Rio.

Segunda-feira (17) – Rio Branco

17h – Adesivaço na Casa 10 do Segundo Distrito;

18h30 – Comício “Abraço na Comunidade”, no bairro Canaã.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom