14/08/2026
ContilNet Notícias Logo
14/08/2026
ContilPop
Expulso do De Férias com o Ex, Lucas Ranhol nega acusação
Robbie Williams revela diagnóstico de autismo aos 52 anos
“Menina do Ministério Etrom” é presa após ofensas racistas em hotel
Cristiano Ronaldo e Georgina se casam em mansão milionária
Bumbum de Virginia acende alerta sobre harmonização glútea
Morre aos 28 anos o influenciador e gamer Michiel Vandeweert
Campeão do MasterChef é internado com infecção grave no olho
Lúcio Mauro Filho fala sobre tratamento de câncer de intestino
Marido de Giulia Be, Conor Kennedy entra em lista da Rússia
Irmã defende João Guilherme após lista de “sem carisma”

Alan Rick inicia campanha ao Governo pelo interior do Acre; veja agenda

Na segunda-feira (17), será a vez de Rio Branco receber a campanha

Por Suene Almeida, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Segundo Alan Rick, a intenção é construir a campanha com presença nas ruas e diálogo com a população.
Segundo Alan Rick, a intenção é construir a campanha com presença nas ruas e diálogo com a população | Foto: Reprodução

O senador Alan Rick dá início, neste domingo (16), à campanha para o Governo do Acre. A programação começa no interior do estado, com atividades em Tarauacá e Feijó, e segue na segunda-feira (17), quando o candidato realiza o primeiro ato de campanha em Rio Branco.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Em Tarauacá, a primeira atividade está marcada para as 8h, com uma cicleata que terá concentração no aeroporto da cidade. O percurso termina na chamada Casa 10, onde será inaugurado, às 9h, o comitê da coligação Trabalho da Esperança.

À tarde, às 15h, Alan Rick participa do lançamento da candidatura de Zé Maria, do Partido Novo, para deputado estadual. O evento será realizado no Swing Clube.

Depois, a agenda segue para Feijó. A chegada está prevista para as 17h, quando o candidato participa de uma carreata pelas ruas do município. Uma hora depois, às 18h, ele estará no lançamento da campanha de Roberto Duarte à reeleição para deputado federal, no Contorno Beira Rio.

Primeiro ato em Rio Branco

Na segunda-feira (17), será a vez de Rio Branco receber a campanha. A programação começa às 17h, com um adesivaço na Casa 10 do Segundo Distrito, instalada no antigo prédio da Agroboi, próximo à cabeceira da Ponte de Concreto.

Mais tarde, às 18h30, será realizado o primeiro comício da campanha na capital. O evento, chamado “Abraço na Comunidade”, ocorrerá na Avenida Dorval Camilo, nº 2098, no bairro Canaã.

A escolha do Segundo Distrito para iniciar as atividades em Rio Branco é apresentada pela campanha como uma forma de manter o contato direto com os moradores e levar as ações para as comunidades.

Segundo Alan Rick, a intenção é construir a campanha com presença nas ruas e diálogo com a população.

“Começamos essa caminhada com muita fé, trabalho e esperança”, afirmou o candidato, ao destacar que pretende ouvir os moradores durante a campanha.

Confira a programação

Domingo (16) – Tarauacá

  • 8h – Cicleata, com concentração no aeroporto;
  • 9h – Inauguração da Casa 10;
  • 15h – Lançamento da candidatura de Zé Maria, no Swing Clube.

Domingo (16) – Feijó

  • 17h – Chegada e carreata;
  • 18h – Lançamento da campanha de Roberto Duarte, no Contorno Beira Rio.

Segunda-feira (17) – Rio Branco

  • 17h – Adesivaço na Casa 10 do Segundo Distrito;
  • 18h30 – Comício “Abraço na Comunidade”, no bairro Canaã.
Conteúdo Original / Fonte: Ascom
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.