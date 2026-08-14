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Casa de Bamba, Raul Seixas e noite pop! Saiba como curtir o fim de semana com o Giro Cultural

Karaokê, pagode e outras atrações também são opções de lazer e diversão deste final de semana

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet
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Casa de Bamba, Raul Seixas e noite pop! Saiba como curtir o fim de semana com o Giro Cultural
Casa de Bamba/Foto: Jiquitaia Produções

Mais uma semana finalizando e você está pensando no que vai fazer pra curtir os dias de descanso? O ContilNet separou várias opções pra você desestressar com mais um Giro Cultural.

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SEXTA-FEIRA

Nesta sexta-feira, na Casa do Rio, tem Casa de Bamba, a partir das 18h, com Brunno Damasceno e grupo. Os ingressos antecipados custam R$ 30,00.  Mais informações e ingressos pelo WhatsApp pelo número (68) 99219-8805.

A rivalidade mais icônica do rock alternativo está de volta! Nos anos 80, a imprensa colocou The Smiths e The Cure frente a frente. Morrissey e Robert Smith trocaram farpas, os fãs escolheram seus lados… e uma das maiores “tretas” da história do rock nasceu. A partir das 23h,  o Studio Beer recebe um especial do rock. Os ingressos antecipados custam R$ 25,00 e as vendas são pelo número (68) 99979-7300.

SÁBADO

Sábado tem pagode do Brazin a partir das 18h as bandas Vibe68, Samba Groove e Italim cantam muito pagode até 03h da manhã. A entrada é gratuita até 21h e tem balde de Original por R$69,90 até as 20h. Camarotes e reservas disponíveis: (68) 98428-8322.

No Studio Beer, a partir das 22h, vai tocar os maiores hits de Ariana Grande, além de muito funk, pop e farofa. No promocional, 2 ingressos antecipados custam R$ 30,00 somente até sexta-feira, às 12h, e 1 ingresso por R$ 20,00. Na porta, será R$ 25 estudante e R$ 50 inteira. As informações e ingressos são pelo número (68) 99976-4188.

Dia 15 de agosto, a partir das 12h, começa com feijoada e a festa vai até meia-noite. É dia de comemorar o aniversário do Thallis Henrique do jeito que a gente gosta: muita música, cerveja gelada e aquela resenha com Trio Furacão, Brunno Damasceno e Samba Groove no Bar da Piscina AABB.

O Tributo EU NASCI HÁ DEZ MIL ANOS ATRÁS, com a banda Raul Experiência, acontece neste sábado (15), na Confraria, que abre às 19h. As informações e reservas de mesas e ingressos individuais podem ser adquiridos pelo contato (68) 99911-8975.

Nos dias 14 e 15 de agosto, a Usina de Artes João Donato vai ganhar ainda mais cores com a banda que passa e encanta tantos corações. É para você que está vivendo um dia triste sorrir, para quem quer sonhar ou até mesmo para quem deseja reaprender a reencantar o cotidiano. Uma peça que reúne cantigas de roda, palhaçaria, poesias e muitas brincadeiras com o público. No fim, o principal convite é para você, sua família, seus amigos, seus amores… virem fazer parte da Banda! Como adquirir o ingresso? Entre em contato pelo (68) 99241-6520. É só enviar uma mensagem informando a quantidade de ingressos desejada. Os valores são: meia-entrada: R$ 20,00 e inteira: R$ 40,00

A Casa do Rio promove neste sábado, 15 de agosto, a partir das 19h, a sua programação especial de sertanejo. A principal atração musical da noite será a dupla Ewandro Rosa & Lando. Para acompanhar a festa, o estabelecimento oferece ambiente acolhedor, drinks especiais e cerveja gelada, com destaque para a promoção de Cerveja Antártica por R$ 9,99 (válida das 19h às 22h).

DOMINGO

Domingo é dia de Flamengo! Às 16h, o Flamengo encara o Mirassol e o Brazin preparou uma transmissão ao vivo.

O Parkipê reabre as portas para mais uma temporada de música ao vivo, promoções e muita diversão, a partir das 16h, no domingo.

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