Banda Som & Louvor se apresenta na Expoacre nesta sexta; veja programação

O ContilNet fará uma cobertura ao vivo da noite

Noite evangélica da Expoacre tem show do Som & Louvor nesta sexta | Foto: Reprodução

A programação da 7ª noite da Expoacre 2026, nesta sexta-feira (7), reúne atividades durante todo o dia no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco. Entre os destaques estão a vaquejada, a prova de laço em duplas, um casamento coletivo e o show da banda evangélica Som & Louvor.

As atividades começam pela manhã, às 9h, com a vaquejada. À tarde, às 14h, será realizada a prova de laço em duplas. Já às 17h, o público poderá acompanhar o casamento coletivo.

A partir das 18h, os estandes de exposição, gastronomia, negócios e entretenimento estarão abertos para visitação.

O principal momento musical da noite está marcado para 21h, quando a banda Som & Louvor sobe ao palco para um show evangélico.

A programação segue até a madrugada. Os estandes serão fechados à 0h, enquanto o encerramento geral das atividades está previsto para 3h.

Expoacre ao vivo

Quem não conseguir ir ao parque também poderá acompanhar a movimentação da feira de casa. O ContilNet fará uma cobertura ao vivo da noite, em parceria com a Orna Audiovisual, Top Mídia e TV Rio Branco.

A transmissão terá apresentação do jornalista Everton Damasceno e da influenciadora Ludmilla Cavalcante, que vão mostrar os bastidores da Expoacre e conversar com convidados ao longo da noite.

A live poderá ser acompanhada pelo canal do ContilNet no YouTube e também pela TV Rio Branco, no canal 8.1.

Além da transmissão, o ContilNet terá cobertura em tempo real no site e nas redes sociais, com publicação de notícias, fotos e vídeos dos principais acontecimentos da 7ª noite da feira.