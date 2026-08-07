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Aleac vai manter sessões durante a campanha, afirma Nicolau

Declaração foi dada em entrevista ao ContilNet na Expoacre

Por Matheus Mello, ContilNetAtualizado
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Aleac vai manter sessões durante a campanha, afirma Nicolau
Nicolau Junior/Foto: Juan Diaz, ContilNet

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Júnior, afirmou que a Casa manterá o funcionamento regular durante o período eleitoral, mas adotará uma organização que permita aos deputados conciliarem as atividades parlamentares com a campanha.

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A declaração foi dada durante entrevista ao estúdio do ContilNet, na transmissão da Expoacre 2026, nesta quinta-feira (6).

Segundo Nicolau, a proposta é concentrar as sessões legislativas nas terças e quartas-feiras, garantindo a votação das matérias previstas para o segundo semestre, entre elas a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e outros projetos que tramitam na Casa.

“Estamos nos organizando para manter as sessões nas terças e quartas. Quando não tiver sessão, os candidatos terão liberdade para percorrer o estado, apresentar suas propostas e pedir o voto da população”, afirmou.

O presidente ressaltou que fará um chamamento aos parlamentares para que participem das sessões nos dias previstos, assegurando o andamento da pauta legislativa mesmo durante o período de campanha.

“Temos que fazer esse chamamento para garantir essa participação nas terças e quartas. O restante é democracia. Todo mundo vai conversar bastante com a população acreana e, no final, quem decide é o povo”, declarou.

Neste segundo semestre, além da votação da LDO, a Assembleia deve analisar projetos encaminhados pelo Executivo e matérias de autoria dos próprios parlamentares antes do encerramento do calendário legislativo.

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