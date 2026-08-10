Enquanto feira reuniu cerca de 346 mil pessoas, corporação manteve operações de emergência em todo o Acre

Bombeiros realizaram ações preventivas e orientações de segurança no Parque de Exposições/Foto: Ascom

O Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) registrou 1.580 atendimentos em todo o Estado durante o período da Expoacre 2026. Mesmo com a concentração de equipes no Parque de Exposições, em Rio Branco, a corporação manteve os serviços de emergência funcionando normalmente na capital e no interior.

Durante as nove noites da feira, que recebeu aproximadamente 346 mil pessoas, foram registradas 38 ocorrências diretamente relacionadas ao evento. Desse total, 35 tiveram caráter preventivo, envolvendo vistorias, orientações e intervenções de segurança. Outras três ocorrências foram atendimentos pré-hospitalares.

Todas as ocorrências relacionadas à Expoacre foram registradas no Parque de Exposições, em Rio Branco.

Além da atuação durante a feira, as equipes operacionais seguiram trabalhando em diferentes regiões do estado. Entre as ocorrências atendidas estiveram combates a incêndios em vegetação e residências, acidentes de trânsito e buscas por vítimas de afogamento.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Charles da Silva Santos, destacou a importância do planejamento para garantir a atuação da corporação durante um evento de grande porte e, ao mesmo tempo, manter o atendimento à população em todo o Acre.

“O CBMAC atendeu 1.580 ocorrências em todo o Estado do Acre. Ou seja, enquanto milhares de pessoas participavam da feira, nossas unidades continuaram funcionando e nossos bombeiros mantiveram o atendimento à população na capital e no interior, nas mais diversas situações de emergência. Esse talvez seja um dos números mais importantes para demonstrar a dimensão do nosso trabalho.”