11/08/2026
ContilNet Notícias Logo
11/08/2026
ContilPop
‘De Pernas pro Ar 2’ muda de classificação após nova avaliação
Entenda como túmulo de Dobby, de “Harry Potter”, desviou cabo submarino
Latino é atração nacional confirmada no 28º Festival de Praia de Boca do Acre
Britney Spears acusa faxineiro de vazar sua rotina a paparazzi
O que se sabe sobre o julgamento do assassinato de Tupac
Quem é MC Orelha, preso em aeroporto por promover facção criminosa
Tulla Luana anuncia fim de casamento de 21 anos após traição
Médica alerta sobre perigos da soroterapia usada por Virginia
Patrícia Abravanel manda recado para Xuxa após polêmicas
Morre o ator Ben Jones, o Cooter da clássica série “Os Gatões”, aos 84 anos

Vendaval destelha três imóveis e derruba árvore em Rio Branco

Danos ocorreram no bairro Belo Jardim 1

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Vendaval destelha três imóveis e derruba árvore em Rio Branco
Árvore caiu e bloqueou uma via do bairro/Foto: Reprodução

Um vendaval destelhou pelo menos três imóveis e derrubou uma árvore no bairro Belo Jardim 1, em Rio Branco, nesta segunda-feira (10). A árvore caiu sobre uma via e interrompeu a passagem de veículos pelo local.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Equipes da Defesa Civil Municipal e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender às ocorrências. Nos imóveis atingidos, os agentes realizaram vistorias, avaliaram os riscos e orientaram os moradores sobre os cuidados necessários.

Além disso, as equipes trabalharam na área onde a árvore caiu para garantir a segurança da população e liberar a via. A extensão dos prejuízos causados pelo vendaval ainda não foi divulgada.

A Defesa Civil alerta que destelhamentos, quedas de árvores e danos em estruturas podem se tornar mais frequentes durante períodos de instabilidade climática. Por isso, a recomendação é procurar abrigo assim que os ventos começarem a ganhar força.

Durante vendavais, a população deve evitar áreas próximas a árvores, postes, placas, coberturas e estruturas metálicas. Objetos mantidos em quintais, varandas e outras áreas externas também devem ser recolhidos, pois podem ser carregados pelas rajadas.

Os moradores não devem permanecer perto de imóveis com telhados ou outras estruturas comprometidas. Em casos de destelhamento, queda de árvore ou qualquer situação de risco, os órgãos de emergência devem ser acionados imediatamente.

Conteúdo Original / Fonte: Com informações Defesa Civil de Rio Branco
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.