Vendaval destelha três imóveis e derruba árvore em Rio Branco

Um vendaval destelhou pelo menos três imóveis e derrubou uma árvore no bairro Belo Jardim 1, em Rio Branco, nesta segunda-feira (10). A árvore caiu sobre uma via e interrompeu a passagem de veículos pelo local.

Equipes da Defesa Civil Municipal e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender às ocorrências. Nos imóveis atingidos, os agentes realizaram vistorias, avaliaram os riscos e orientaram os moradores sobre os cuidados necessários.

Além disso, as equipes trabalharam na área onde a árvore caiu para garantir a segurança da população e liberar a via. A extensão dos prejuízos causados pelo vendaval ainda não foi divulgada.

A Defesa Civil alerta que destelhamentos, quedas de árvores e danos em estruturas podem se tornar mais frequentes durante períodos de instabilidade climática. Por isso, a recomendação é procurar abrigo assim que os ventos começarem a ganhar força.

Durante vendavais, a população deve evitar áreas próximas a árvores, postes, placas, coberturas e estruturas metálicas. Objetos mantidos em quintais, varandas e outras áreas externas também devem ser recolhidos, pois podem ser carregados pelas rajadas.

Os moradores não devem permanecer perto de imóveis com telhados ou outras estruturas comprometidas. Em casos de destelhamento, queda de árvore ou qualquer situação de risco, os órgãos de emergência devem ser acionados imediatamente.