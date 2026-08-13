Buscas por menino no Rio Juruá continuam nesta quinta após mobilização

Na tarde de quarta-feira, familiares e amigos de Davi também realizaram um círculo de oração | Foto: Cedida

As buscas por Davi Araújo da Silva, de 8 anos, que desapareceu nas águas do Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, continuam nesta quinta-feira (13). As equipes do Corpo de Bombeiros permanecem mobilizadas e devem concluir uma varredura completa na área estabelecida antes de encerrar definitivamente a operação.

Os trabalhos, que inicialmente tinham previsão de serem encerrados na quarta-feira (12), foram mantidos após a mobilização de familiares, amigos e moradores que acompanham o caso desde o desaparecimento da criança. A decisão é de que todo o perímetro definido pelas equipes seja novamente percorrido antes da conclusão das buscas.

Na tarde de quarta-feira, familiares e amigos de Davi também realizaram um círculo de oração na praia onde ocorreu o afogamento. O momento foi marcado por fé e esperança de que o menino seja localizado. A mobilização da comunidade aumentou diante da repercussão da tragédia que envolveu os dois irmãos.

Segundo relatos de pessoas que presenciaram o ocorrido, Davi e o irmão, José Araújo da Silva, de 11 anos, brincavam de futebol com outras crianças quando a bola teria caído no rio. Davi teria entrado na água para recuperá-la e, ao perceber que o irmão estava se afogando, José teria tentado ajudá-lo. Os dois acabaram desaparecendo nas águas.

Ainda conforme os relatos, uma tia e um tio das crianças tentaram realizar o resgate, mas não conseguiram alcançar os irmãos devido à profundidade do trecho. Apesar do período de estiagem e do nível mais baixo do Rio Juruá, moradores afirmam que há pontos naquela região com profundidade superior a nove metros.

José foi localizado pelas equipes de busca e sepultado na terça-feira (11), após receber uma homenagem de colegas e servidores da Escola São José, onde estudava. Davi, porém, continua desaparecido.

As equipes seguem concentradas na tentativa de localizar o menino. A operação deve prosseguir até que seja concluída a varredura prevista para o perímetro definido pelos militares. Enquanto isso, familiares e moradores continuam acompanhando os trabalhos e mantendo a esperança de encontrar Davi.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet