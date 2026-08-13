Prefeitura de Rio Branco remaneja R$ 7 milhões no orçamento; veja pastas

Sede da prefeitura de Rio Branco/ Foto: Juan Diaz, Contilnet

A Prefeitura de Rio Branco publicou, na edição desta quinta-feira (13), a abertura de novos créditos suplementares no orçamento municipal. Somados, os valores chegam a mais de 7 milhões e contemplam diferentes secretarias da administração municipal.

A maior parcela individual é destinada à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), com R$ 3 milhões. A pasta também recebeu outros dois créditos, de R$ 50 mil e R$ 845 mil, este último voltado à melhoria de ramais, obras e instalações. Ao todo, a Seinfra concentra R$ 3.895.000,00 dos recursos.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) aparece em seguida, contemplada com três suplementações. Os valores são de R$ 128.626,66, R$ 1.395.036,61 e R$ 158.676,88, totalizando R$ 1.682.340,15.

Para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), foi aberto crédito de R$ 829.469,93, enquanto a Secretaria Municipal de Planejamento (Seplan) recebeu R$ 342.551,00.

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A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação (SDTI) foi contemplada com R$ 221.076,00. Já para a Secretaria Municipal de Educação (Seme), foram destinados dois créditos, de R$ 30.270,00 e R$ 1.500,00, que juntos representam R$ 31.770,00.

Considerando todos os créditos suplementares publicados, o montante destinado às cinco áreas da administração municipal alcança R$ 7.002.207,08.