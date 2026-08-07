O espaço reúne um mix diversificado de produtos que vão do sapato ao brincO

Produtos disponíveis no estande/Foto: ContilNet

A Casa do Artesanato Acreano, coordenado pelo Governo do Estado, reúne desde a tradicional machetaria até os icônicos sapatos de borracha, atraindo moradores e turistas ao Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

A tradicional Casa do Artesanato traz ao público com uma vitrine repleta de cores, texturas e identidade cultural, fruto do trabalho de dezenas de artesãos acreanos.

Em entrevista ao ContilNet, Edna Paro, que trabalha na Casa do Artesanato Acreano, destacou a estrutura montada para receber os visitantes neste ano.

Ela fez questão de agradecer o empenho da gestão estadual, citando a governadora Mailza Assis, o secretário de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias, o diretor de Turismo, Jackson Viana, e toda a equipe da pasta pelo apoio incansável à valorização dos talentos locais.

Para quem visita o Parque de Exposições, a Casa do Artesanato oferece um panorama completo da produção criativa do Acre.

O espaço reúne um mix diversificado de produtos que vão do sapato ao brinco, contemplando acessórios, peças de vestuário e utilidades para o lar.

A diversidade é tanta que o atendimento muitas vezes surge de demandas específicas dos clientes em busca de peças exclusivas, como espelhos emoldurados em madeira e artigos personalizados para presentear ou decorar a casa.

O espaço da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo e a Casa do Artesanato funcionam como pontos de parada obrigatória dentro do Parque de Exposições.

Veja o vídeo: