Quem está procurando preço baixo na Expoacre 2026 encontrou uma das ofertas que mais chamam atenção nos corredores da feira: chapéus por apenas R$ 19,90 na Gata Make. O valor, considerado um dos mais baixos encontrados na Expoacre, tem atraído visitantes e ajudado a movimentar os dois estandes da loja no parque de exposições.
A Gata Make está presente em dois pontos da Expoacre e tem recebido grande fluxo de consumidores em busca das promoções. A marca, que já possui sete lojas em Rio Branco, levou para a feira uma variedade de produtos de beleza, acessórios e itens que fazem sucesso entre o público.
Além dos chapéus, outro destaque são as maquiagens, com produtos encontrados a partir de R$ 4,99. A proposta é oferecer opções acessíveis para quem quer aproveitar a passagem pela Expoacre para renovar a nécessaire sem gastar muito.
A movimentação nos estandes tem sido constante durante a feira, com visitantes conferindo os produtos, preços e novidades disponíveis.
Parceira do ContilNet, a Gata Make mostra força durante a Expoacre sua proposta de aproximar os consumidores de produtos de beleza e acessórios com preços acessíveis.
Com os chapéus de R$ 19,90 entre os principais atrativos, os estandes da Gata Make se tornaram uma parada para quem visita a Expoacre em busca de boas oportunidades de compra.