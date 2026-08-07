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Chapéu por R$ 19,90 vira destaque entre as ofertas da Gata Make na Expoacre

Chapéus a R$ 19,90 e maquiagens a partir de R$ 4,99 atraem consumidores aos dois estandes da loja no parque de exposições

Por Redação ContilNet
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Chapéu por R$ 19,90 vira destaque entre as ofertas da Gata Make na Expoacre
Público aproveita os preços promocionais da Gata Make durante a Expoacre 2026/Foto: ContilNet

Quem está procurando preço baixo na Expoacre 2026 encontrou uma das ofertas que mais chamam atenção nos corredores da feira: chapéus por apenas R$ 19,90 na Gata Make. O valor, considerado um dos mais baixos encontrados na Expoacre, tem atraído visitantes e ajudado a movimentar os dois estandes da loja no parque de exposições.

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A Gata Make está presente em dois pontos da Expoacre e tem recebido grande fluxo de consumidores em busca das promoções. A marca, que já possui sete lojas em Rio Branco, levou para a feira uma variedade de produtos de beleza, acessórios e itens que fazem sucesso entre o público.

Chapéus por R$ 19,90 estão entre os produtos que mais chamam atenção dos visitantes/Foto: ContilNet

Além dos chapéus, outro destaque são as maquiagens, com produtos encontrados a partir de R$ 4,99. A proposta é oferecer opções acessíveis para quem quer aproveitar a passagem pela Expoacre para renovar a nécessaire sem gastar muito.

A movimentação nos estandes tem sido constante durante a feira, com visitantes conferindo os produtos, preços e novidades disponíveis.

Maquiagens a partir de R$ 4,99 são destaque entre as opções de beleza disponíveis na feira/Foto: ContilNet

Parceira do ContilNet, a Gata Make mostra força durante a Expoacre sua proposta de aproximar os consumidores de produtos de beleza e acessórios com preços acessíveis.

Com os chapéus de R$ 19,90 entre os principais atrativos, os estandes da Gata Make se tornaram uma parada para quem visita a Expoacre em busca de boas oportunidades de compra.

Conteúdo Original / Fonte: Geovany Calegário, ContilNet
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