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Chef eleito melhor confeiteiro das Américas ministra aula no estande da Fecomercio

O primeiro dia de apresentações foi marcado por intensa interação do público

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet
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Chef eleito melhor confeiteiro das Américas ministra aula no estande da Fecomercio
Chef Hallyson/Foto: ContilNet

A programação do estande da Fecomércio na Expoacre 2026 entregou uma experiência de alto nível para o público e profissionais da gastronomia local neste sábado (8).

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O grande destaque do dia foi a aula show de confeitaria comandada pelo chef Hallyson Cezar, eleito recentemente o melhor confeiteiro da América Latina. Reconhecido internacionalmente por sua excelência, o chef trouxe para o evento técnicas avançadas de doces de vitrine, unindo inovação, tendências de mercado e dicas práticas voltadas diretamente à capacitação profissional.

Público presente no show de confeitaria/Foto: ContilNet

O primeiro dia de apresentações foi marcado por intensa interação do público, que lotou o espaço para acompanhar de perto a execução de receitas refinadas.

O chef Klerson Araújo, do Senac AC, destacou que o chef Hallyson trouxe técnicas novas e inovação. “Na feira foi apresentado os macarons, junto com uma técnica que fez um craquelado que ficou incrível, e finalizou com os cupcakes. Trouxe também as técnicas dos macarons, que ele falou pra mim que é justamente assim, que é o simples que é o difícil. Então, realmente, é muito simples a receita, mas ela tem que ser seguida realmente passo a passo pra que a gente consiga ter o resultado final perfeito”, disse.

Chef Klerson Araújo, do Senac AC/Foto: ContilNet

O chef Hallyson chamou os acreanos para o segundo dia de programação.

“Nesse primeiro dia de aula show senti a vontade da galera, interesse em todas as dicas que eu estou passando, perguntaram muito. Então vejo que a galera está querendo se aperfeiçoar e esse é o nosso intuito, passar ideias, capacitar a galera para que estejam preparados para o comércio, trazendo novidades, tendência, doces de vitrine. Então foi uma alegria estar participando aqui da Expoacre. Estou muito feliz pelo convite e participação”, disse.

Público assiste apresentação/Foto: ContilNet

Deywerson Galvão, diretor regional do Senac Acre, destacou que o chef foi convidado para trazer novidades aos confeiteiros acreanos.

“Trouxemos ele aqui pra justamente dar esse aperitivo pra sociedade do que é ser um chefe de excelência, e isso traz nas atividades que ele está realizando neste momento aqui no nosso estádio. Então, são bolos confeitados, macarons, enfim, uma série de técnicas interessantíssimas pra que a população possa conhecer e melhorar a sua qualidade no serviço praticado, quem for confeiteiro, obviamente, na sua região”, explicou.

Deywerson Galvão, diretor regional do Senac Acre/Foto: ContilNet

A programação com o chef Hallyson Cezar continua neste domingo (9), no estande da Fecomércio na Expoacre 2026. A organização reforça o convite para que todos os acreanos, entusiastas e profissionais da área participem do segundo dia de imersão e aprendizado em confeitaria de alto padrão.

Veja o vídeo:

 

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