O grande diferencial do coletivo é a pluralidade criativa

Artistas da TRZ Crew apresentam trabalhos autorais na Expoacre 2026/Foto: ContilNet

A força da cultura urbana e do talento acreano tem espaço garantido e de destaque na Expoacre 2026. Pela quinta vez consecutiva, o coletivo TRZ Crew marca presença no estande do Sebrae, trazendo uma vitrine vibrante que mistura identidade, criatividade e empreendedorismo local.

Composto por mais de oito artistas, o grupo trouxe para o público uma variedade de produtos autorais. A proposta é atender a diferentes gostos sem perder a essência da arte de rua e da expressão independente.

O portfólio apresentado na feira inclui telas, vestuário, colecionáveis e papelaria, como prints artísticos e adesivos.

O grande diferencial do coletivo é a pluralidade criativa. Enquanto um artista explora as riquezas e nuances da floresta amazônica, outro canaliza a energia e a estética da arte urbana tradicional, garantindo um catálogo rico e diversificado.

“São mais de oito artistas no nosso grupo. E hoje a gente trouxe telas de todos eles. Já tem tela vendida. A boa é que o nosso grupo tem vários temas. A procura tem sido grande, e a gente fica feliz”, disse Natielly Castro, artista do coletivo.

Essa variedade tem agradado em cheio aos visitantes da feira, resultando em vendas logo nos primeiros dias.

A parceria contínua com o Sebrae reforça não apenas a consolidação artística da TRZ Crew, mas também o seu papel como negócio criativo de sucesso no Acre.

Veja o vídeo: