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Coletivo TRZ Crew reúne arte e empreendedorismo na Expoacre 2026

O grande diferencial do coletivo é a pluralidade criativa

Por Maria Fernanda Arival, ContilNetAtualizado
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Coletivo TRZ Crew reúne arte e empreendedorismo na Expoacre 2026
Artistas da TRZ Crew apresentam trabalhos autorais na Expoacre 2026/Foto: ContilNet

A força da cultura urbana e do talento acreano tem espaço garantido e de destaque na Expoacre 2026. Pela quinta vez consecutiva, o coletivo TRZ Crew marca presença no estande do Sebrae, trazendo uma vitrine vibrante que mistura identidade, criatividade e empreendedorismo local.

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Composto por mais de oito artistas, o grupo trouxe para o público uma variedade de produtos autorais. A proposta é atender a diferentes gostos sem perder a essência da arte de rua e da expressão independente.

Coletivo reúne diferentes estilos e expressões da arte urbana acreana/Foto: ContilNet

O portfólio apresentado na feira inclui telas, vestuário, colecionáveis e papelaria, como prints artísticos e adesivos.

O grande diferencial do coletivo é a pluralidade criativa. Enquanto um artista explora as riquezas e nuances da floresta amazônica, outro canaliza a energia e a estética da arte urbana tradicional, garantindo um catálogo rico e diversificado.

Natielly Castro/Foto: ContilNet

“São mais de oito artistas no nosso grupo. E hoje a gente trouxe telas de todos eles. Já tem tela vendida. A boa é que o nosso grupo tem vários temas. A procura tem sido grande, e a gente fica feliz”, disse Natielly Castro, artista do coletivo.

Telas produzidas pelos artistas estão em exposição no estande do Sebrae/Foto: ContilNet

Essa variedade tem agradado em cheio aos visitantes da feira, resultando em vendas logo nos primeiros dias.

Coletivo TRZ Crew participa pela quinta vez consecutiva da Expoacre/Foto: ContilNet

A parceria contínua com o Sebrae reforça não apenas a consolidação artística da TRZ Crew, mas também o seu papel como negócio criativo de sucesso no Acre.

Veja o vídeo:

 

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