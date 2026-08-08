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Sem Fronteiras conquista mais de mil novos seguidores durante a Expoacre

Estande da Sem Fronteiras tem atraído grande público durante a Expoacre 2026

Por Anieli Amorim, ContilNet
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Sem Fronteiras conquista mais de mil novos seguidores durante a Expoacre
Experiências interativas aproximam visitantes da marca e ampliam o engajamento nas redes sociais/Foto: ContilNet

A presença da Sem Fronteiras na Expoacre 2026 já começa a render resultados também fora dos portões da feira. A empresa comemorou a conquista de mais de mil novos seguidores no Instagram durante os dias de evento, resultado que reforça o sucesso das ações preparadas para aproximar a marca do público.

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Com um estande que aposta em tecnologia e experiências interativas, a Sem Fronteiras transformou a participação na Expoacre em uma oportunidade de conectar o público não apenas à internet, mas também à própria marca. O espaço tem atraído visitantes de diferentes idades e se consolidado como um dos pontos de grande movimento da feira.

Sem Fronteiras comemora mais de mil novos seguidores conquistados durante a Expoacre 2026/Foto: ContilNet

Entre as atrações que mais chamam a atenção está o simulador de Fórmula 1, que proporciona ao visitante uma experiência de corrida com sensação de velocidade, além do cão-robô, que virou uma das atrações mais fotografadas e disputadas do estande. A programação também conta com roleta de prêmios e outras ativações interativas.

A estratégia tem dado resultado: enquanto o público participa das experiências presencialmente, a marca amplia sua presença nas redes sociais e transforma os visitantes da Expoacre em novos seguidores e potenciais clientes.

Roleta de prêmios também movimenta a participação do público na feira/Foto: ContilNet

Além do entretenimento, a Sem Fronteiras também está aproveitando a feira para apresentar seus serviços e uma condição especial para quem deseja trocar de provedor. Durante a Expoacre, novos clientes que migrarem de outra operadora têm isenção da taxa de instalação, conforme anunciado pela empresa.

Simulador de Fórmula 1 é uma das atrações que mais chamam a atenção dos visitantes/Foto: ContilNet

O resultado nas redes sociais mostra que a estratégia vai além de montar um estande chamativo. A empresa conseguiu transformar tecnologia, diversão e interação em uma experiência capaz de gerar engajamento e novos públicos.

Simulador de Fórmula 1/Foto: ContilNet

Com mais de mil novos seguidores conquistados durante a feira, a Sem Fronteiras encerra mais uma etapa da Expoacre comemorando que a conexão promovida pelo estande não ficou apenas no espaço físico: chegou também às redes sociais.

Cão-robô se tornou uma das atrações mais fotografadas do estande/Foto: ContilNet

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