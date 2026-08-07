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Com 100 empreendimentos, Economia Solidária movimenta na Expoacre

Em sua terceira edição, Feira reúne vários tipos de vendas regionais

Por Redação ContilNetAtualizado
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Com 100 empreendimentos, Economia Solidária movimenta na Expoacre
Feira da Economia Solidária reúne empreendimentos de diversas regiões do Acre na Expoacre/Foto: ContilNet

A feira da Economia Solidária, em sua terceira edição na Expoacre, trouxe 100 empreendimentos, impactando cerca de 500 pessoas. Nesta sexta-feira (07), Carlos Omar, gerente do espaço revela o processo de montagem do local.

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Carlos Omar/Foto: ContilNet

“Contamos com a presença de 100 empreendimentos, abrangendo as regiões do Juruá, Alto Acre e Baixo Acre. Temos diversos municípios representados diretamente por este trabalho, que envolve cooperativas, associações, grupos de economia solidária, agricultura familiar e colônias de pescadores”, conta Omar.

O espaço oferece um ecossistema completo: além de uma praça de alimentação com grande variedade, destinada a momentos de lazer para famílias e amigos, existe setor de jardinagem.

Espaço reúne produtos da agricultura familiar, artesanato e economia solidária/Foto: ContilNet

“É um ambiente que fomenta a geração de renda, trabalho, entretenimento e a valiosa troca de conhecimentos e saberes. A economia solidária encontra, neste espaço, um meio fundamental para o fortalecimento da comercialização”, explica.

Setor é uma das atrações da Feira da Economia Solidária/Foto: ContilNet

Uma história que está apenas começando

Ao longo de 51 anos de história, a Economia Solidária está presente desde 2024, consolidando a agenda da agricultura familiar na maior feira do agronegócio do Estado.

“No ano passado, tivemos uma estimativa conservadora, e nosso objetivo é superar as metas anteriores, fortalecendo ainda mais esta agenda, que é o pilar da economia solidária do nosso Estado”, reitera Omar.

No pavilhão, o público encontra a diversidade produtiva de todo o Acre e ainda pode deixar as crianças se divertirem em um espaço de lazer.

Veja o vídeo:


 

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