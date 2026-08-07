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Sem Fronteiras transforma estande em ponto de conexão na Expoacre

Sem Fronteiras reúne conectividade, tecnologia e diversão em estande que tem atraído visitantes de diferentes idades na Expoacre 2026

Por Anieli Amorim, ContilNet
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Sem Fronteiras transforma estande em ponto de conexão na Expoacre
Estande da Sem Fronteiras oferece Wi-Fi gratuito aos visitantes durante a Expoacre 2026/Foto: ContilNet

Em meio ao grande movimento da Expoacre 2026, o estande da Sem Fronteiras se tornou um ponto de conexão para quem circula pelo Parque de Exposições Wildy Viana. Com Wi-Fi disponível para o público, o espaço tem atraído visitantes que aproveitam a estrutura para se conectar à internet e também conferir as atrações preparadas pela empresa.

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A movimentação intensa da feira faz com que o sinal de internet possa apresentar instabilidade em alguns momentos, principalmente diante da grande concentração de pessoas. Nesse cenário, o espaço da Sem Fronteiras tem funcionado como uma alternativa para quem precisa de conexão durante a visita à Expoacre, além de oferecer uma experiência de entretenimento.

Simulador de Fórmula 1 permite que visitantes vivenciem a experiência de uma corrida/Foto: ContilNet

Entre as atrações que mais chamam a atenção está o cão robô, que interage com o público e virou um dos destaques do estande. Outro equipamento que tem movimentado o espaço é o simulador de Fórmula 1, desenvolvido para proporcionar uma experiência próxima às condições reais de uma corrida, permitindo que os visitantes assumam o volante e testem suas habilidades nas pistas.

A empresa também promove ativações para quem visita o estande. Para participar, o público pode acompanhar o Instagram da Sem Fronteiras e concorrer no Giro da Sorte. Entre os prêmios disponíveis estão bonés, chapéus e copos.

Estande da Sem Fronteiras/Foto: ContilNet

Além das atrações, a Sem Fronteiras está apresentando uma condição especial para quem pretende mudar de operadora de internet. Clientes que vierem de outra empresa e fizerem a troca para a Sem Fronteiras têm direito à instalação gratuita.

Visitantes aproveitam as atrações do estande da Sem Fronteiras durante a Expoacre 2026/Foto: ContilNet

Com a combinação de conectividade, entretenimento e promoções, o estande tem atraído diferentes públicos durante a Expoacre e se consolidado como um dos espaços procurados por quem quer aproveitar a feira sem deixar de lado o acesso à internet.

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