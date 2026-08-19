Candidatos cumprem compromissos em Rio Branco e no interior nesta quarta-feira (19), com inaugurações, visitas, gravações e reuniões previstas ao longo do dia.

Candidatos / Foto: Reprodução

Os candidatos ao Governo do Acre cumprem diferentes compromissos de campanha nesta quarta-feira (19). As agendas divulgadas pelas campanhas incluem visitas ao comércio, encontros com lideranças, inaugurações de comitês, gravações de programa eleitoral e reuniões internas.

Tião Bocalom terá agenda no interior e na capital. Das 8h às 17h, o candidato estará em Capixaba, onde fará visitas ao comércio e participará de encontros com lideranças. Às 19h, já em Rio Branco, participa da inauguração do Comitê Central de campanha.

Mailza terá compromissos em Rio Branco. Ao meio-dia, participa de um almoço no Mercado do bairro Sobral, no Mercado da Semsur. Às 15h, realiza gravação de programa eleitoral, em agenda fechada. Às 17h, participa da inauguração do comitê de Fábio Rueda, candidato a deputado federal, na Rua Pernambuco, no bairro Bosque. Às 19h, a candidata participa de reunião com o estrategista da campanha, também em agenda fechada.

Alan Rick terá apenas compromissos internos nesta quarta-feira. A campanha informou que o candidato não terá agendas públicas ao longo do dia.

Dr. Luisinho não realizará agenda pública com a população nesta quarta-feira, em razão de uma reunião interna do partido. Novas agendas serão comunicadas pela assessoria de imprensa após o dia 20.

Thor Dantas continua sem compromissos públicos nesta quarta-feira (19). Segundo a campanha, o candidato segue em recuperação após passar por um procedimento cirúrgico oftalmológico. A agenda permanece suspensa até nova atualização da equipe.