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Crianças aprendem a cuidar dos dentes com brincadeiras na Expoacre

Pais também receberam orientações sobre a maneira correta de auxiliar os filhos

Por Juan Vinícius, ContilNetAtualizado
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Crianças aprendem a cuidar dos dentes com brincadeiras na Expoacre
Pogramação faz parte do Geração Sorriso Saudável. — Foto: Reprodução

Escovação, alimentação e prevenção de cáries viraram assunto de brincadeira para crianças que passaram pela Expoacre na noite desta quinta-feira (6). Uma ação realizada durante a feira usou jogos e atividades para ensinar os pequenos e orientar os pais sobre os cuidados com a saúde bucal.

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A programação faz parte do Geração Sorriso Saudável e contou com atividades como a Roleta da Saúde Bucal e a Pescaria do Sorriso. Durante as brincadeiras, as crianças respondiam perguntas relacionadas à higiene dos dentes e recebiam brindes ao acertarem as respostas.

Criadora do programa, a cirurgiã-dentista Evilane Paula explicou que a proposta é aproximar o assunto do público infantil de maneira divertida e, ao mesmo tempo, envolver os responsáveis no processo.

“Hoje realizamos diversas atividades educativas, como a Roleta da Saúde Bucal e a Pescaria do Sorriso. A proposta é conscientizar as crianças e suas famílias, de forma divertida, sobre a importância de cuidar dos dentes. Nas brincadeiras, elas respondem perguntas, aprendem sobre saúde bucal e, quando acertam, ainda ganham brindes. Nosso objetivo é incentivar hábitos saudáveis desde a infância e formar uma geração mais consciente e comprometida com o cuidado do sorriso”, disse.

Os pais também receberam orientações sobre a maneira correta de auxiliar os filhos durante a escovação e o uso adequado de escova e creme dental.

A alimentação também entrou na conversa. Igor Oliveira, pai de José Pietro, chamou atenção para o consumo de doces e alimentos industrializados e destacou a importância de ensinar hábitos de higiene bucal ainda durante a infância.

Além da prevenção de cáries e outros problemas bucais, a programação buscou incentivar as crianças a desenvolverem autonomia nos cuidados diários.

A atividade foi promovida pela Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco durante a sexta noite da Expoacre.

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