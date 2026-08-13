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Cuia com vela é usada na busca por criança desaparecida no Rio Juruá

Ritual antigo mobiliza moradores no Acre

Por Ricardo Amaral, ContilNet
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Cuia com vela é usada na busca por criança desaparecida no Rio Juruá
Moradores acompanham cuia pelo Rio Juruá/Foto: Reprodução

Uma antiga tradição popular foi utilizada por moradores durante as buscas por Davi, criança desaparecida nas águas do Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul. O costume, presente no imaginário de comunidades ribeirinhas das regiões Norte e Nordeste, consiste em colocar uma cuia com uma vela acesa na água, no ponto onde a pessoa teria sido vista pela última vez.

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De acordo com a crença, o objeto é levado pela correnteza e seus movimentos podem indicar, segundo a tradição, o local onde estaria o corpo. A cuia pode parar, girar ou até ter a chama apagada durante o percurso, sendo esses sinais interpretados pelos moradores como uma possível indicação.

Apesar do significado cultural e da esperança depositada na prática, o procedimento não substitui os métodos técnicos empregados pelas equipes responsáveis pelas buscas. Para os moradores que acompanham a operação, no entanto, o ritual representa uma demonstração de fé e uma tentativa de encontrar respostas diante da angústia provocada pelo desaparecimento.

Durante o acompanhamento do percurso da cuia, um dos moradores expressou o desejo de que Davi seja localizado e entregue à família. “Achar esse menino para a mãe dele, se Deus quiser, para ter um enterro com dignidade”, declarou.

As buscas seguem no Rio Juruá, com a participação de equipes mobilizadas para tentar localizar a criança. A força da correnteza, a profundidade do rio e as condições do local tornam a operação ainda mais difícil.

Enquanto o trabalho continua, familiares e moradores permanecem na expectativa de que Davi seja encontrado.

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