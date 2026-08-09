Da Casa Mapinguari, artesão usa papel machê e madeira para retratar a Amazônia

Cerca de 80% das obras levadas ao Parque de Exposições foram produzidas com material reciclado

Enock Tavares utiliza papel machê, madeira e fibra de vidro para retratar a flora e a fauna locais/ Foto: ContilNet

A riqueza da biodiversidade e o vasto imaginário da floresta ganham vida através das mãos habilidosas do artesão Enock Tavares, natural do Pará.

Com uma trajetória dedicada a eternizar a cultura amazônica, ele se destaca como um contador de histórias em forma de quadros e escultura, trazendo para o Expoacre, no Galpão do Empreendedorismo, uma exposição vibrante que mistura técnica, memória e sustentabilidade.

A paixão pela criação artística começou cedo na vida de Enock, quando ele tinha apenas 12 anos. Filho de um pintor paisagista, ele logo encontrou seu próprio caminho ao mexer nas tintas e materiais do pai, aprendendo o ofício.

Ao longo de décadas de dedicação, Enock transita por diversos materiais, dominando técnicas como argila, escultura em madeira; concreto e cimento armado; fibra de vidro; e papel machê.

“O meu trabalho é voltado para a flora fauna da Amazônia. Então, eu retrato o meu trabalho, uso a monastética, papel machê, escultura em madeira, escultura com concreto, fibra de vidro para retratar a nossa história, a nossa flora e fauna. Aqui vocês estão vendo tudo, 80% é papel machê, porque esse ano eu trouxe 80% de papel machê, retratando os pássaros, uma parte dos animais e das árvores, tudo em papel machê, esse ano”, contou.

A Casa Mapinguari

Mais do que comercializar suas obras em feiras, Enock realiza um importante trabalho de preservação cultural na Casa do Mapinguari, localizada no bairro Custódio Freire, na Estrada do Aeroporto, em Rio Branco.

O espaço nasceu do sonho antigo do artista de criar um ambiente lúdico e educativo, onde as crianças e o público em geral pudessem se reconectar com o folclore regional. Afastando estigmas ou interpretações equivocadas sobre o local, a Casa do Mapinguari funciona como um verdadeiro santuário das lendas da floresta.

Quem visita o espaço pode se deparar com impressionantes esculturas em tamanho real, incluindo um Mapinguari imponente de 5 metros de altura; a Iara do Rio Negro e o boto-cor-de-rosa, além de personagens clássicos como a Matinta Perêra, o Saci-Pererê, o Curupira (citado carinhosamente como coroteira) e a Cobra Grande.