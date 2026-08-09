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Senar encerra atuação na Expoacre: “concretizamos os objetivos”

A feira chegou ao fim consolidando o papel do agronegócio como um dos pilares da economia acreana

Por Redação ContilNetAtualizado
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Senar encerra atuação na Expoacre: “concretizamos os objetivos”
Produtores atendidos contam com assistência técnica especializada e gratuita por dois anos nas propriedades/ Foto: ContilNet

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) apresentou um balanço de suas ações na Expoacre 2026 para o ContilNet, neste domingo (09), destacando o cumprimento integral das metas estabelecidas para o evento, segundo Mauro Marcello, superintendente da instituição.

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“Cumprimos integralmente nossa missão. Durante todas as noites, realizamos ações voltadas ao produtor rural, nosso parceiro estratégico”, afirmou.

Entre os momentos de maior destaque na feira, o superintendente apontou a expressiva participação das mulheres nas atividades do setor.

“Promovemos diversos cursos e eventos, destacando-se o encontro dedicado ao público feminino, que reuniu quase trezentas mulheres ligadas ao agronegócio”, pontuou.

A programação prática também ganhou espaço no estande da instituição, cobrindo diferentes etapas da cadeia produtiva e da gestão das propriedades.

“Oferecemos capacitações em cortes de carne, operação de drones e condução de tratores, tanto no período diurno quanto no noturno”, destacou.

Além dos treinamentos práticos, a instituição manteve espaços voltados ao debate econômico e à comercialização de produtos durante o evento.

“A casa permaneceu aberta diariamente aos produtores, inclusive com a operação de uma casa de carnes e a realização de um fórum sobre comércio exterior”, relatou Mauro Marcello.

O gestor sintetizou os resultados alcançados pelo Senar durante os dias de exposição na capital.

“Em suma, concretizamos todos os objetivos planejados”, resumiu.

Atuação contínua

Apesar da visibilidade gerada durante a feira, Mauro Marcello fez questão de ressaltar que a presença no evento reflete apenas uma fração do trabalho desenvolvido ao longo de todo o ano nos municípios acreanos.

“É importante ressaltar que a atuação do SENAR transcende o ambiente das feiras. O trabalho é contínuo, estendendo-se por todo o estado, tanto na capital quanto no interior, focando na qualificação técnica dos nossos produtores”, enfatizou.

No âmbito da inovação e da tecnologia aplicada ao campo, o superintendente enfatizou o treinamento em ferramentas digitais e de precisão como um divisor de águas para as lavouras locais.

“Um ponto de destaque este ano foi o treinamento voltado para o uso de drones nas lavouras, permitindo uma mecanização mais eficiente das atividades”, pontuou.

A feira serve como vitrine para a consolidação de políticas de atendimento permanente ao homem e à mulher do campo, cujo foco principal é o ganho de produtividade e a sustentabilidade financeira.

“A feira é apenas uma vitrine; nosso compromisso é anual. Trabalhamos ininterruptamente para elevar a renda e a produtividade dos nossos parceiros”, declarou.

Para garantir a aplicação prática do conhecimento transmitido nos cursos, a instituição oferece suporte continuado diretamente nas propriedades rurais.

“Oferecemos, inclusive, assistência técnica especializada e gratuita por dois anos”, explicou Marcello.

O superintendente finalizou detalhando o impacto financeiro direto que a gratuidade desse serviço representa para a economia das famílias rurais do Acre.

“Se o produtor tivesse que arcar com os custos de um agrônomo ou veterinário particular durante esse período, o investimento seria elevado, o que demonstra a relevância e o impacto social do nosso trabalho”, concluiu.

Veja o vídeo:  

 

Conteúdo Original / Fonte: Victor Manoel, ContilNet
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