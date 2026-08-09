A feira chegou ao fim consolidando o papel do agronegócio como um dos pilares da economia acreana

Produtores atendidos contam com assistência técnica especializada e gratuita por dois anos nas propriedades/ Foto: ContilNet

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) apresentou um balanço de suas ações na Expoacre 2026 para o ContilNet, neste domingo (09), destacando o cumprimento integral das metas estabelecidas para o evento, segundo Mauro Marcello, superintendente da instituição.

“Cumprimos integralmente nossa missão. Durante todas as noites, realizamos ações voltadas ao produtor rural, nosso parceiro estratégico”, afirmou.

Entre os momentos de maior destaque na feira, o superintendente apontou a expressiva participação das mulheres nas atividades do setor.

“Promovemos diversos cursos e eventos, destacando-se o encontro dedicado ao público feminino, que reuniu quase trezentas mulheres ligadas ao agronegócio”, pontuou.

A programação prática também ganhou espaço no estande da instituição, cobrindo diferentes etapas da cadeia produtiva e da gestão das propriedades.

“Oferecemos capacitações em cortes de carne, operação de drones e condução de tratores, tanto no período diurno quanto no noturno”, destacou.

Além dos treinamentos práticos, a instituição manteve espaços voltados ao debate econômico e à comercialização de produtos durante o evento.

“A casa permaneceu aberta diariamente aos produtores, inclusive com a operação de uma casa de carnes e a realização de um fórum sobre comércio exterior”, relatou Mauro Marcello.

O gestor sintetizou os resultados alcançados pelo Senar durante os dias de exposição na capital.

“Em suma, concretizamos todos os objetivos planejados”, resumiu.

Atuação contínua

Apesar da visibilidade gerada durante a feira, Mauro Marcello fez questão de ressaltar que a presença no evento reflete apenas uma fração do trabalho desenvolvido ao longo de todo o ano nos municípios acreanos.

“É importante ressaltar que a atuação do SENAR transcende o ambiente das feiras. O trabalho é contínuo, estendendo-se por todo o estado, tanto na capital quanto no interior, focando na qualificação técnica dos nossos produtores”, enfatizou.

No âmbito da inovação e da tecnologia aplicada ao campo, o superintendente enfatizou o treinamento em ferramentas digitais e de precisão como um divisor de águas para as lavouras locais.

“Um ponto de destaque este ano foi o treinamento voltado para o uso de drones nas lavouras, permitindo uma mecanização mais eficiente das atividades”, pontuou.

A feira serve como vitrine para a consolidação de políticas de atendimento permanente ao homem e à mulher do campo, cujo foco principal é o ganho de produtividade e a sustentabilidade financeira.

“A feira é apenas uma vitrine; nosso compromisso é anual. Trabalhamos ininterruptamente para elevar a renda e a produtividade dos nossos parceiros”, declarou.

Para garantir a aplicação prática do conhecimento transmitido nos cursos, a instituição oferece suporte continuado diretamente nas propriedades rurais.

“Oferecemos, inclusive, assistência técnica especializada e gratuita por dois anos”, explicou Marcello.

O superintendente finalizou detalhando o impacto financeiro direto que a gratuidade desse serviço representa para a economia das famílias rurais do Acre.

“Se o produtor tivesse que arcar com os custos de um agrônomo ou veterinário particular durante esse período, o investimento seria elevado, o que demonstra a relevância e o impacto social do nosso trabalho”, concluiu.

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Conteúdo Original / Fonte: Victor Manoel, ContilNet