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Quase 200 funcionários de frigorífico no Acre temem perder empregos

Frigorífico estaria há aproximadamente quatro meses sem realizar o abate de bovinos

Por Juan Vinícius, ContilNet
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Quase 200 funcionários de frigorífico no Acre temem perder empregos
Frigorífico estaria há aproximadamente quatro meses sem realizar o abate de bovinos/Foto: reprodução

Cerca de 170 trabalhadores da BMG Foods, em Tarauacá, enfrentam um período de incerteza sobre a continuidade das atividades no frigorífico. Funcionários relataram a falta de informações sobre o retorno ao trabalho, além de supostos atrasos em pagamentos.

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De acordo com os relatos dos trabalhadores ao Jornal Extra do Acre, o frigorífico estaria há aproximadamente quatro meses sem realizar o abate de bovinos. A paralisação tem aumentado a preocupação dos funcionários sobre o futuro da unidade e a manutenção dos postos de trabalho.

A situação ganhou ainda mais preocupação após o fim das férias coletivas. Segundo os funcionários, o período começou em 10 de agosto e terminou na última terça-feira (25), mas, até o momento, eles afirmavam não ter recebido orientação para retornar às atividades.

Os trabalhadores também alegam que o vale-alimentação, previsto para ser pago no dia 5 de agosto, continua pendente.

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Outro pagamento mencionado pelos funcionários corresponde a 40% do salário. Conforme os relatos, o valor costumava ser antecipado por volta do dia 20 de cada mês.

De acordo com o relato ao Jornal Extra do Acre, a principal preocupação, neste momento, é a ausência de informações sobre quando as atividades serão retomadas e o que acontecerá com os empregos.

 

Conteúdo Original / Fonte: Jornal Extra do Acre
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