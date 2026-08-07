De Tarauacá, criador do Shampoo Esperança morre aos 74 anos

A trajetória do inventor ganhou projeção nacional em 2006 | Foto: Reprodução

Faleceu na manhã desta sexta-feira (7), no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, o empreendedor, pesquisador e inventor Carlos Pinto da Silva, criador do tradicional Shampoo Esperança, produto desenvolvido a partir de ervas e plantas medicinais da Amazônia que se tornou conhecido em todo o Brasil.

Carlos morreu após sofrer paradas cardiorrespiratórias. A notícia causou comoção, especialmente em Tarauacá, município onde construiu sua trajetória de empreendedorismo e ficou conhecido por transformar os conhecimentos adquiridos na floresta em um produto que ganhou reconhecimento nacional e internacional.

De origem humilde e seringueiro por muitos anos, Carlos dedicou grande parte da vida ao estudo das propriedades medicinais de plantas amazônicas. O resultado desse trabalho foi o desenvolvimento do Shampoo Esperança, que levou o nome de Tarauacá para diversos estados brasileiros e até para outros países.

A trajetória do inventor ganhou projeção nacional em 2006, quando foi destaque em uma reportagem do Globo Repórter, que mostrou sua história de superação e o processo artesanal de fabricação dos produtos à base de plantas da floresta.

Mesmo enfrentando problemas de saúde nos últimos anos, Carlos Pinto permaneceu ativo, continuando a pesquisar e desenvolver novos produtos, sempre defendendo o potencial da biodiversidade amazônica como fonte de inovação e geração de renda.

Com sua morte, o Acre perde um dos maiores símbolos do empreendedorismo ligado aos saberes tradicionais da floresta, deixando um legado marcado pela valorização da medicina natural e pelo reconhecimento da riqueza da Amazônia.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet