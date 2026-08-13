Detran abre leilão online com quase 160 veículos; saiba mais

De acordo com o edital, o lote reúne aproximadamente 160 veículos e outros materiais metálicos

A visita será feita no pátio localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana | Foto: Renato Beiruth/Detran

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) vai realizar, no fim deste mês, um leilão online de veículos que foram apreendidos, abandonados ou removidos e que já foram classificados como sucata sem possibilidade de reaproveitamento.

O certame está marcado para o dia 28 de agosto, a partir das 10h, pelo site da WR Leilões. A disputa será feita por empresas habilitadas, já que os materiais serão destinados exclusivamente à reciclagem.

De acordo com o edital, o lote reúne aproximadamente160 veículos e outros materiais metálicos.

Visitação antes do leilão

As empresas interessadas poderão conferir os materiais antes da disputa. A inspeção visual está prevista para os dias 25, 26 e 27 de agosto, das 8h às 12h e das 14h às 16h30.

A visita será feita no pátio localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana, nº 2005, no bairro Vila Ivonete, em Rio Branco. O edital informa que é necessário agendamento e que apenas representantes de empresas credenciadas poderão participar da inspeção.

Sucatas não poderão voltar às ruas

Os veículos incluídos no leilão não poderão ser recuperados para voltar a circular. Depois da arrematação, eles deverão passar por processos de descontaminação, descaracterização, compactação ou trituração e seguir para a reciclagem.

Também será necessário retirar materiais que possam causar acidentes ou contaminar o meio ambiente, como combustíveis, óleos, baterias, pneus e outros componentes.

O edital determina ainda que as sucatas sejam encaminhadas exclusivamente para reciclagem e que não possam ser registradas, licenciadas ou utilizadas novamente em vias públicas.

Segundo o DETRAN-AC, a retirada de veículos que permanecem abandonados nos pátios também ajuda a liberar espaço e a reduzir riscos ambientais e de saúde, como a presença de mosquitos, roedores e outros animais que podem aparecer nesses locais.

O pagamento do valor arrematado deverá ser feito em até 72 horas após o encerramento do leilão. Além do lance, a empresa vencedora terá de arcar com a comissão da leiloeira e demais encargos previstos no edital.

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