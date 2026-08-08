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Do Purus, grupo indígena se apresenta no estande da Fecomercio na Expoacre

A apresentação no estande da Fecomercio proporcionou aos visitantes uma oportunidade de imersão na cultura indígena

Por Maria Fernanda Arival, ContilNetAtualizado
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Do Purus, grupo indígena se apresenta no estande da Fecomercio na Expoacre
Apresentação de grupo indigena na Expoacre/Foto: ContilNet

A riqueza da ancestralidade indígena ganhou um espaço de destaque na Expoacre. O grupo Dua Yube Shawabu, do povo Huni Kuin da região do Purus, da Aldeia Txanaya e do Centro de Cura Yushã Kuru Txanaya, marcou presença com uma apresentação no estande da Fecomercio-AC.

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Grupo Dua Yube Shawabu/Foto: ContilNet

A participação do grupo trouxe para o coração da maior feira de negócios e entretenimento do estado a força dos cantos, dos saberes tradicionais e da espiritualidade que caracterizam o povo Huni Kuin.

Apresentação de dança/Foto: ContilNet

A apresentação no estande da Fecomercio proporcionou aos visitantes uma oportunidade de imersão na cultura indígena, reforçando a importância do respeito e da visibilidade aos povos originários do Acre.

Veja o vídeo:

 

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