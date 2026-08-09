Duas crianças desaparecem nas águas do Rio Juruá em Cruzeiro do Sul

Crianças brincavam em uma praia do rio acompanhadas do tio quando submergiram

Irmãos de 10 e 11 anos jogavam bola em uma praia acompanhados do tio antes de entrar na água/ Foto: ContilNet

Duas crianças, de 10 e 11 anos, desapareceram nas águas do Rio Juruá por volta das 17h deste domingo (9), enquanto brincavam em uma das praias localizadas abaixo do Porto do Governo, na região do bairro Remanso, em Cruzeiro do Sul.

Segundo as primeiras informações, os irmãos estavam acompanhados de um tio e jogavam bola na praia quando desapareceram nas águas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e iniciou as buscas na região na tentativa de localizar as crianças. Até o momento, não há informações sobre o paradeiro dos irmãos.

As equipes permanecem realizando buscas no local.

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