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“É um sonho que tenho”, diz Alysson sobre disputar o Governo no futuro

Alysson ponderou que qualquer candidatura futura depende da vontade divina

Por Everton Damasceno, ContilNet
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Em tom pessoal, o gestor revelou o desejo de disputar o Governo do Estado do Acre e
Em tom pessoal, o gestor revelou o desejo de disputar o Governo do Estado do Acre | Foto: ContilNet

Prefeito da capital e com histórico de atuação no serviço público estadual e municipal, Alysson Bestene não escondeu suas aspirações políticas de longo prazo.

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Em tom pessoal, o gestor revelou o desejo de disputar o Governo do Estado do Acre em pleitos futuros. O posicionamento encerrou a entrevista concedida nesta segunda-feira (18) ao podcast Em Cena, do ContilNet.

Alysson ponderou que qualquer candidatura futura depende da vontade divina e do reconhecimento da população, mas reafirmou seu vocacionamento para a vida pública.

“Enquanto acreano e rio-branquense, o meu desejo é ver esse estado prosperando e crescendo. Tenho minhas raízes fincadas nesta terra e quero ver um futuro cada vez melhor para a nossa gente. Por onde passei na vida pública, sempre coloquei todo o meu coração e disposição para realizar o melhor. Enquanto cristão, entendo que fazer política é servir”, pontuou.

“Governar o estado do Acre para mim, se assim Deus permitir e a população do estado permitir um dia, vai ser um sonho realizado e uma honra enorme. Eu tenho esse sonho, eu tenho esse desejo de um dia também governar o estado do Acre”, confessou Alysson Bestene.

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