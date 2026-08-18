“É um sonho que tenho”, diz Alysson sobre disputar o Governo no futuro

Prefeito da capital e com histórico de atuação no serviço público estadual e municipal, Alysson Bestene não escondeu suas aspirações políticas de longo prazo.
Em tom pessoal, o gestor revelou o desejo de disputar o Governo do Estado do Acre em pleitos futuros. O posicionamento encerrou a entrevista concedida nesta segunda-feira (18) ao podcast Em Cena, do ContilNet.
Alysson ponderou que qualquer candidatura futura depende da vontade divina e do reconhecimento da população, mas reafirmou seu vocacionamento para a vida pública.
“Enquanto acreano e rio-branquense, o meu desejo é ver esse estado prosperando e crescendo. Tenho minhas raízes fincadas nesta terra e quero ver um futuro cada vez melhor para a nossa gente. Por onde passei na vida pública, sempre coloquei todo o meu coração e disposição para realizar o melhor. Enquanto cristão, entendo que fazer política é servir”, pontuou.
“Governar o estado do Acre para mim, se assim Deus permitir e a população do estado permitir um dia, vai ser um sonho realizado e uma honra enorme. Eu tenho esse sonho, eu tenho esse desejo de um dia também governar o estado do Acre”, confessou Alysson Bestene.
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