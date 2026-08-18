Partido de Jarude só tem 1 candidato ao Senado, que é do grupo de Mailza

Trata-se do senador Marcio Bittar (PL), com quem Jarude tem uma relação pessoal

“O único candidato ao Senado que temos é o senador Marcio Bittar”, disse o deputado | Foto: ContilNet

O partido NOVO, liderado no Acre pelo deputado estadual Emerson Jarude, tem apenas um candidato ao Senado nas eleições deste ano.

Apesar de fazer parte da aliança em prol da candidatura do senador Alan Rick (Republicanos) ao Governo, que tem três nomes disputando duas vagas no Senado Federal — Mara Rocha (Republicanos), Sérgio Petecão (PSD) e Júnior Feitosa (DC) —, o NOVO escolheu um candidato que não está na sua base e pertence ao grupo da governadora Mailza Assis (Progressistas).

Trata-se do senador Marcio Bittar (PL), com quem Jarude tem uma relação pessoal e ideológica firmada. A informação foi dada por ele mesmo ao ContilNet nesta terça-feira (18), ocasião em que teve uma reunião com o senador minutos depois da entrevista.

“O único candidato ao Senado que temos é o senador Marcio Bittar”, disse o deputado.

Questionado sobre a segunda vaga e se ela seria dada a algum dos candidatos do grupo de Alan, o político foi categórico: “Não fomos procurados por nenhum outro”.