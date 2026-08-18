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Partido de Jarude só tem 1 candidato ao Senado, que é do grupo de Mailza

Trata-se do senador Marcio Bittar (PL), com quem Jarude tem uma relação pessoal

Por Everton Damasceno, ContilNetAtualizado
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“O único candidato ao Senado que temos é o senador Marcio Bittar”, disse o deputado.
“O único candidato ao Senado que temos é o senador Marcio Bittar”, disse o deputado | Foto: ContilNet

O partido NOVO, liderado no Acre pelo deputado estadual Emerson Jarude, tem apenas um candidato ao Senado nas eleições deste ano.

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Apesar de fazer parte da aliança em prol da candidatura do senador Alan Rick (Republicanos) ao Governo, que tem três nomes disputando duas vagas no Senado Federal — Mara Rocha (Republicanos), Sérgio Petecão (PSD) e Júnior Feitosa (DC) —, o NOVO escolheu um candidato que não está na sua base e pertence ao grupo da governadora Mailza Assis (Progressistas).

Trata-se do senador Marcio Bittar (PL), com quem Jarude tem uma relação pessoal e ideológica firmada. A informação foi dada por ele mesmo ao ContilNet nesta terça-feira (18), ocasião em que teve uma reunião com o senador minutos depois da entrevista.

“O único candidato ao Senado que temos é o senador Marcio Bittar”, disse o deputado.

Questionado sobre a segunda vaga e se ela seria dada a algum dos candidatos do grupo de Alan, o político foi categórico: “Não fomos procurados por nenhum outro”.

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