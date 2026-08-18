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Bittar visita Aleac e diz que PL vai eleger quatro deputados em 2026

O senador aproveitou a oportunidade para relembrar sua trajetória na casa legislativa

Por Everton Damasceno, ContilNet
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o parlamentar demonstrou convicção nos resultados e ressaltou que a legenda vai brigar por espaço
O parlamentar demonstrou convicção nos resultados e ressaltou que a legenda vai brigar por espaço | Foto: ContilNet

Em visita aos gabinetes da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nesta terça-feira (18), o senador Marcio Bittar (PL) relembrou sua passagem pelo Parlamento estadual e projetou um cenário otimista para o seu partido nas próximas eleições, cravando a eleição de quatro deputados estaduais e a disputa firme por duas cadeiras na Câmara Federal.

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Durante a agenda na Aleac, Bittar reencontrou antigos colegas de bancada, como o deputado Edvaldo Magalhães, e realizou visitas aos gabinetes dos deputados Tanízio Sá e Nicolau Júnior.

O senador aproveitou a oportunidade para relembrar sua trajetória na casa legislativa:

“Quando eu fui deputado estadual, única vez, da posse à primeira legislatura, no primeiro dia eu apresentei um projeto que acabou com o voto secreto. É sempre bom lembrar aos queridos irmãos acreanos que a primeira Assembleia do Brasil que acabou com o voto secreto, por exemplo em eleição de mesa diretora, foi a Assembleia Acreana”, afirmou Bittar.

Ao ser questionado sobre o desempenho do PL no pleito, o parlamentar demonstrou convicção nos resultados e ressaltou que a legenda vai brigar por espaço tanto na Aleac quanto em Brasília:

“Eu não tenho a menor dúvida que o PL fará quatro deputados estaduais. Nós poderíamos até fazer cinco deputados estaduais, mas algumas peças que se moveram tiraram… Quatro deputados estaduais o PL faz com certeza absoluta. E luta para fazer dois federais, porque o PL vai ter muito voto de legenda”, destacou.

Bittar reforçou que o estado do Acre tem forte apelo conservador e defendeu o alinhamento de candidaturas à pauta nacional do partido:

“É inquestionável que nós estamos em um dos estados brasileiros mais bolsonaristas. Nós precisamos ter um novo Congresso que vote a anistia. Votar a anistia não quer dizer obrigado a pessoa votar favorável, [mas sim] pôr o projeto para ser votado”, pontuou o senador.

O parlamentar concluiu afirmando que a sigla buscará eleger nomes que não tenham medo de averiguar possíveis condutas irregulares no Judiciário.

“Aquele que gosta do presidente Bolsonaro, que entende que ministros do Supremo extrapolaram os seus limites, que estão legislando no lugar do Parlamento brasileiro, precisa votar em alguém que seja da confiança do presidente”, finalizou.

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