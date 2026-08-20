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Em Acrelândia, Alan Rick promete fortalecer produção rural e reduzir filas na saúde

Propostas foram apresentadas em Acrelândia

Por Redação ContilNet
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Em Acrelândia, Alan Rick promete fortalecer produção rural e reduzir filas na saúde
Candidato participou de ato de campanha nesta quinta-feira/Foto: Assessoria

Mais condições para quem produz, atendimento organizado na saúde e a retomada do policiamento comunitário. Esses foram os principais compromissos assumidos pelo candidato ao governo do Acre, Alan Rick (Republicanos), nesta quinta-feira, 20, durante a inauguração do comitê do ex-prefeito e candidato a deputado estadual Olavinho Boiadeiro, em Acrelândia.

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Para fortalecer a produção rural, Alan defendeu a recuperação dos ramais, assistência técnica, apoio com máquinas e melhores condições para o escoamento.

“Acrelândia nos orgulha. Quando chegamos às comunidades rurais, vemos a produção, o gado, o leite e o milho. É uma terra de gente extremamente trabalhadora”, afirmou.

Alan conversou com a população/Foto: Assessoria

Segundo o candidato, o trabalho realizado no município demonstra sua forma de atuar: ouvir a população e buscar soluções. Ao longo de seus mandatos no Congresso, Alan garantiu recursos para tratores, máquinas, equipamentos, Estação de Tratamento de Água, pavimentação de ruas e aquisição de ônibus.

“Eu já perdi a conta de quantas vezes vim a Acrelândia. Quem ama cuida. Quem ama está presente”, declarou.

No evento, Alan também destacou a parceria com Olavinho durante sua gestão como prefeito. Segundo ele, o ex-gestor levou ao seu mandato as necessidades do município e conhece a realidade das comunidades.

Candidato contou com apoio de aliados/Foto: Assessoria

Alan criticou ainda o tratamento político dado pelo atual governo a prefeitos que apoiam sua candidatura. Em contraponto, lembrou que destinou recursos aos 22 municípios acreanos, independentemente da posição de seus gestores.

“O povo não pode ser penalizado por disputas políticas. A maior missão de quem é eleito é ajudar as pessoas. Nós somos servidores do povo”, disse.

Na saúde, Alan garantiu que ampliará a oferta de consultas com médicos especialistas, exames e cirurgias/Foto: Assessoria

Na saúde, Alan garantiu que ampliará a oferta de consultas com médicos especialistas, exames e cirurgias. Também implantará o prontuário eletrônico para organizar as filas e permitir que o paciente acompanhe pelo celular as datas de seus atendimentos.

“Hoje temos pessoas esperando seis ou sete anos por uma cirurgia ou até por um retorno médico. O paciente vai acompanhar pelo celular a data da consulta e da cirurgia”, explicou.

Alan lembrou ainda que seu mandato garantiu recursos para a reforma do Hospital de Acrelândia e melhorias nas unidades de saúde. Na segurança, anunciou a retomada do policiamento comunitário.

Na segurança, anunciou a retomada do policiamento comunitário/Foto: Assessoria

O comitê de Olavinho fica na Avenida Brasil, ao lado do Sicoob. Participaram do evento a candidata a senadora Mara Rocha; o deputado federal Roberto Duarte, candidato à reeleição; o presidente da Câmara de Vereadores, Dr. Vitor Martinelli (União Brasil); o vereador Rozeno Melo (Republicanos); e Ivanir Vasconcelos (Republicanos).

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria
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