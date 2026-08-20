20/08/2026
ContilNet Notícias Logo
20/08/2026
ContilPop
Fiuk: buscas pelo artista aumentam após polêmica sobre crise financeira
Dona Déa se emociona em estreia de musical sobre Paulo Gustavo
Cássia Lourenço anuncia fim do casamento com Rafael Corrêa
Adriane Galisteu se emociona ao deixar o filho em internato na Suíça
Viih Tube ameaça processar banda e fãs suspeitam do Jota Quest
Buzeira ajoelha em frente a presídio após soltura e celebra
Xand Avião reage após Globo exibir foto antiga dele: “Que desgraça”
Duda Rubert fala sobre rumores de affair com Matheus Aleixo
Belo e Gracyanne fazem acordo com Ministério Público
Viih Tube revela o que deu errado em seu casamento: “Foi Deus”

Mailza reúne lideranças e apresenta propostas para os próximos quatro anos

​Candidata reafirmou compromisso com o desenvolvimento econômico, infraestrutura e fortalecimento das políticas para as mulheres

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Mailza reúne lideranças e apresenta propostas para os próximos quatro anos
Mailza se reúne com lideranças comunitárias das dez regionais de Rio Branco durante encontro realizado nesta quinta-feira (20)/Foto: Ascom

Candidata à reeleição, Mailza reuniu, na tarde desta quinta-feira (20), representantes comunitários de toda a capital para discutir prioridades dos bairros e apresentar compromissos para os próximos quatro anos. O encontro contou com a participação do candidato a deputado estadual Marcus Alexandre e à vice-governadoria Jéssica Sales e concentrou o debate em demandas urbanas, oportunidades de trabalho, atendimento à população e políticas voltadas às mulheres.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Jéssica Sales e Marcus Alexandre participaram do encontro e destacaram a importância da proximidade entre gestores públicos e comunidades/Foto: Ascom

​Durante a reunião, Mailza apresentou diretrizes focadas na geração de emprego e renda, destacando o plano de avançar na industrialização com agregação de valor aos produtos locais e na criação de um ambiente favorável para empreendedores. A candidata ressaltou que a participação popular é essencial para direcionar os investimentos estaduais. “Podemos fazer mais, podemos avançar mais, podemos trabalhar muito mais e desenvolver o nosso estado com a força da nossa gente”, afirmou.

Lideranças comunitárias apresentaram demandas e prioridades dos bairros de Rio Branco durante a reunião/Foto: Ascom

Marcus Alexandre enalteceu a ampla mobilização das lideranças das dez regionais de Rio Branco e destacou sua experiência como ex-prefeito da capital. Ele ressaltou que a gestão pública eficiente depende do contato diário com as comunidades e elogiou a postura de Mailza em manter as portas abertas às reivindicações dos bairros, afirmando que não basta apenas governar, mas sim fazer parte da rotina e das conquistas da população.

Encontro reuniu representantes de diferentes regiões da capital para discutir infraestrutura, serviços públicos e oportunidades de trabalho/Foto: Ascom

​Médica, Jéssica Sales enfatizou a importância de ampliar a rede de proteção e atenção à saúde feminina. Ela destacou a sensibilidade da chapa majoritária para cuidar das famílias acreanas e garantiu que atuará de forma incansável ao lado de Mailza para fortalecer os serviços de saúde, garantindo acolhimento e suporte integral às mulheres em cada canto do estado.

Foi dialogado o fortalecimento da atenção à saúde/Foto: Ascom

​O encontro reforçou a estratégia da coligação Avança Acre de conectar as diretrizes do plano de governo às reais necessidades de cada região de Rio Branco. Com foco na melhoria dos serviços públicos, na infraestrutura dos bairros e no incentivo à economia popular, o evento demonstrou a força da articulação política e o engajamento das bases comunitárias na construção do projeto eleitoral.

Veja o vídeo:


 

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.