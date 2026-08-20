Candidata à reeleição, Mailza reuniu, na tarde desta quinta-feira (20), representantes comunitários de toda a capital para discutir prioridades dos bairros e apresentar compromissos para os próximos quatro anos. O encontro contou com a participação do candidato a deputado estadual Marcus Alexandre e à vice-governadoria Jéssica Sales e concentrou o debate em demandas urbanas, oportunidades de trabalho, atendimento à população e políticas voltadas às mulheres.
Durante a reunião, Mailza apresentou diretrizes focadas na geração de emprego e renda, destacando o plano de avançar na industrialização com agregação de valor aos produtos locais e na criação de um ambiente favorável para empreendedores. A candidata ressaltou que a participação popular é essencial para direcionar os investimentos estaduais. “Podemos fazer mais, podemos avançar mais, podemos trabalhar muito mais e desenvolver o nosso estado com a força da nossa gente”, afirmou.
Marcus Alexandre enalteceu a ampla mobilização das lideranças das dez regionais de Rio Branco e destacou sua experiência como ex-prefeito da capital. Ele ressaltou que a gestão pública eficiente depende do contato diário com as comunidades e elogiou a postura de Mailza em manter as portas abertas às reivindicações dos bairros, afirmando que não basta apenas governar, mas sim fazer parte da rotina e das conquistas da população.
Médica, Jéssica Sales enfatizou a importância de ampliar a rede de proteção e atenção à saúde feminina. Ela destacou a sensibilidade da chapa majoritária para cuidar das famílias acreanas e garantiu que atuará de forma incansável ao lado de Mailza para fortalecer os serviços de saúde, garantindo acolhimento e suporte integral às mulheres em cada canto do estado.
O encontro reforçou a estratégia da coligação Avança Acre de conectar as diretrizes do plano de governo às reais necessidades de cada região de Rio Branco. Com foco na melhoria dos serviços públicos, na infraestrutura dos bairros e no incentivo à economia popular, o evento demonstrou a força da articulação política e o engajamento das bases comunitárias na construção do projeto eleitoral.
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