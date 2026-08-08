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Energisa promove mutirão com troca de geladeiras, ventiladores e lâmpadas

A troca de equipamentos representa um verdadeiro alívio para os moradores da região

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet
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Energisa promove mutirão com troca de geladeiras, ventiladores e lâmpadas

A concessionária Energisa Acre realiza mais uma etapa de seu programa voltado à sustentabilidade e à economia domestica. A ação, que faz parte do projeto Nossa Energia, tem como foco a substituição de eletrodomésticos e lâmpadas antigos por modelos novos e de alta eficiência, ajudando a aliviar o orçamento de famílias de baixa renda.

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Nesta edição, a iniciativa está estruturada no Parque de Exposições, onde uma equipe realiza o atendimento direto à comunidade. As inscrições e o cadastramento seguem abertos até domingo.

Como participar da ação

Para ter a chance de garantir novos equipamentos, os interessados devem cumprir os seguintes requisitos:

* Fazer parte do CadÚnico com os dados devidamente atualizados.
* Apresentar uma conta de energia recente e em dias.
* Levar documento oficial com foto e o CPF.
* Informar o número do NIS (Número de Identificação Social).

De acordo com os organizadores, a iniciativa busca solucionar um problema comum nas residências: o uso de aparelhos antigos.

“Muitas pessoas possuem equipamentos muito antigos, com mais de dez anos de uso, o que acaba trazendo um consumo bem maior na conta de energia. A ideia do nosso projeto é fazer essa troca por equipamentos novos, com selo de eficiência classe A, garantindo uma economia expressiva,” disse Asmiliane Fernandes, analista de eficiência energética.

Asmiliane Fernandes/Foto: ContilNet

A troca de equipamentos representa um verdadeiro alívio para os moradores da região. Entre os beneficiados está Mirtes Lúcia Arraes de Carvalho, moradora do bairro Recanto dos Buritis, de Rio Branco, que garantiu a substituição de sua geladeira e de seu ventilador.

Mirtes Lúcia Arraes de Carvalho/Foto: ContilNet

Com o orgulho de quem mantém suas obrigações em dia, Mirtes celebrou a oportunidade: “Eu primeiramente agradeço a Deus e depois à Energisa. Essa ação é muito importante. Eu não tenho um talão de luz atrasado, minha conta chega e eu já vou pagar, porque gosto do meu nome limpo desde jovem,” relatou, emocionada com a conquista dos novos eletrodomésticos.

A Energisa reforça que a população deve aproveitar os últimos dias de inscrição no Parque de Exposições para garantir os benefícios e reduzir o consumo de energia em casa de forma sustentável.

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