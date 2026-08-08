09/08/2026
ContilNet Notícias Logo
09/08/2026
ContilPop
Britney Spears faz desabafo sobre música e possível volta: “Nunca fui eu”
Helena fica de fora de Arraial de Bruna Biancardi e Neymar
“Estrelas da Casa” revela lista final de candidatos para entrar em reality
Produtor musical de Madonna e U2, William Orbit morre aos 69 anos
Anitta faz confissão ao vivo e Ana Maria Braga cai na gargalhada
Morre a atriz Clodd Dias, destaque da série “As Five” aos 49 anos
Zé Felipe manda recado para Ana Castela em show e web reage
Gabriel Barbosa em filme da Netflix: saiba quem é o ator
Saiba quem é Myra Ruiz, atriz pedida em casamento no palco de Wicked
Inês Brasil pôs imóvel à venda antes de zerar bens no TSE

Com diferentes sabores, mel do Acre é vendido a partir de R$ 20 na Expoacre

De acordo com o vendedor Michael Souza, da Mel Flora Silvestre, há dois tipos de mel disponíveis para compra

Por Maria Fernanda Arival, ContilNetAtualizado
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Com diferentes sabores, mel do Acre é vendido a partir de R$ 20 na Expoacre
Mel produzido por apicultores do Bujari é destaque entre os produtos da agricultura familiar na Expoacre 2026/Foto: ContilNet

A Expoacre deste ano se destaca não apenas pela celebração da cultura e do agronegócio da região, mas também pela riqueza dos produtos da agricultura familiar.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Entre os corredores da feira, o mel produzido no Acre brilha como um dos grandes expoentes da diversidade de sabores e das propriedades terapêuticas da Amazônia.

Diferentes tipos de mel são comercializados durante a feira, com preços que variam de R$ 20 a R$ 75/Foto: ContilNet

Trazido por produtores do Bujari, os apicultores contam com o suporte de políticas públicas estaduais e acompanhamento técnico da Secretaria de Estado da Agricultura.

A produção apícola na região é feita com abelhas com ferrão, cuja colheita varia drasticamente de acordo com as épocas do ano e a sazonalidade das floradas.

De acordo com o vendedor Michael Souza, da Mel Flora Silvestre, há dois tipos de mel disponíveis para compra:

* Florada de Maio (Copaíba): o mel colhido no mês de maio traz consigo a essência da copaíba ou do espinheiro preto.

Mel de floradas de copaíba e mulateiro apresenta características distintas de sabor e aroma/Foto: ContilNet

* Florada de Agosto (Mulateiro): Já o mel produzido na época de agosto, fruto da florada do mulateiro e de outras espécies silvestres, apresenta um perfil mais suave e adocicado, agradando aos paladares que buscam a doçura tradicional do mel silvestre.

O sucesso da presença desses produtores na Expoacre é fruto de um trabalho contínuo. Os apicultores destacam a importância do apoio do Governo do Estado, pela Secretaria de Estado de Agricultura, que fomentam a cadeia produtiva do mel no Acre.

Apicultores do Bujari participam da Expoacre com apoio e acompanhamento técnico da Secretaria de Estado da Agricultura/Foto: ContilNet

“O mel que a gente trouxe tem o apoio do governo do estado e da Secretaria. Tem uma cadeia produtiva do mel. Aí todos os anos eles trazem a gente pra gente expor o nosso produto e eles fazem o acompanhamento da nossa produção pra gente poder vender aqui na Expoacre”, disse Carlos Maia, apicultor do Bujari.

Para quem visita a feira e deseja levar para casa o produto os preços variam entre R$ 20,00 e R$ 75,00.

Veja o vídeo:

 

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.