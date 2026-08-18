Maior parcela está concentrada em quotas ou quinhões de capital

Maior parcela está concentrada em quotas ou quinhões de capital/Foto: reprodução

A candidata a deputada estadual pelo Acre Bruna Fernandes declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 16,4 milhões. Ela disputa uma vaga na Assembleia Legislativa pelo Partido Social Democrático (PSD).

Bruna é filha do proprietário da Ricco Transportes, empresa que atua no sistema de transporte coletivo de Rio Branco.

Do total informado pela candidata, a maior parcela está concentrada em quotas ou quinhões de capital, referentes a participações societárias. Os bens enquadrados nessa categoria somam aproximadamente R$ 15,4 milhões, o equivalente a cerca de 94% de todo o patrimônio declarado.

A relação de bens também inclui uma casa residencial avaliada em R$ 200 mil e um terreno declarado no valor de R$ 800 mil.

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Somados, os valores chegam aos R$ 16,4 milhões informados por Bruna Fernandes à Justiça Eleitoral para as eleições deste ano.