Glória deixa uma trajetória ligada à própria história da televisão no país

Glória deixa uma trajetória ligada à própria história da televisão no país/Foto: Reprodução

Uma das principais referências da dramaturgia brasileira, Glória Menezes morreu nesta terça-feira (18), aos 91 anos. A morte da atriz foi confirmada por sua assessoria. Ela faleceu em casa.

Ao longo de mais de seis décadas de carreira, Glória construiu uma trajetória que atravessou diferentes momentos da televisão brasileira. Além da TV, também acumulou trabalhos no teatro e no cinema, consolidando-se como um dos grandes nomes da atuação no país.

Nascida em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 19 de outubro de 1934, Glória Menezes se chamava Nilcedes Soares Guimarães. Ainda jovem, mudou-se com a família para São Paulo e posteriormente ingressou na Escola de Arte Dramática. A carreira profissional começou no fim da década de 1950, período em que a televisão brasileira ainda dava seus primeiros passos.

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Glória Menezes também formou uma das parcerias mais conhecidas da televisão com o ator Tarcísio Meira, com quem permaneceu casada por 59 anos, até a morte dele, em agosto de 2021.

Glória deixa uma trajetória ligada à própria história da televisão no país, construída desde os tempos do teleteatro até a consolidação das novelas como um dos principais produtos da cultura popular brasileira.