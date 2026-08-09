Fã que fez tatuagem para Bruno e Marrone chega cedo na fila para show

Nati Alegário acompanha a dupla sertaneja há mais de 20 anos

Apresentação dos sertanejos encerra a agenda de atrações nacionais da feira agropecuária/ Foto: ContilNet

A Expoacre 2026 chega a sua última noite com um de seus shows mais aguardados, o da dupla sertaneja Bruno e Marrone neste domingo (09). Atraindo fãs de todo o estado, muitos chegaram cedo para garantir a grade, como Nati Alegário.

“Sou fã da dupla desde a minha adolescência. Minha família era muito religiosa e, por isso, não tínhamos contato com esse tipo de música em casa, relembra.

No entanto, segundo a entrevistada, uma vizinha costumava ouvi-los em volume alto, o que Alegário agradece até hoje por isso, pois foi assim que ela os conheceu.

“Há muito tempo tento uma oportunidade de vê-los pessoalmente, mas, por diversos motivos, nunca havia dado certo”, conta.

Alegário tem até uma tatuagem em homenagem à música “Fruto Especial”, que foi a trilha sonora do seu casamento.

“Cheguei bem cedo hoje, pois faço questão de garantir um lugar privilegiado na primeira fila. Quero acompanhar tudo de pertinho”, fala emocionada ao ContilNet.

Sobre suas músicas favoritas, além de “Fruto Especial”, tem um carinho muito grande por “Amor Não Vai Faltar”, que canta para sua filha desde que ela era pequena. Se pudesse enviar um recado para eles agora, a fã diria que:

“Eu amo vocês de coração. Vocês fazem parte da minha história e da minha vida desde a infância. Cada música de vocês marcou uma fase diferente da minha trajetória”, conclui.

Conteúdo Original / Fonte: Victor Manoel, ContilNet