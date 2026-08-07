Fecomércio reúne música, cultura, games e serviços gratuitos em espaço voltado para públicos de todas as idades na Expoacre 2026

Duda Modesto e banda/Foto: ContilNet

A edição de 2026 da Expoacre está sendo marcada pela forte valorização da identidade regional e pelo entretenimento para todas as idades.

No centro dessa movimentação, o estande da Fecomércio se consolidou como um dos espaços mais vibrantes do evento, unindo música local, inovação, bem-estar e diversão familiar.

Em entrevista ao ContilNet, a representação da instituição detalhou a programação diversificada que tem movimentado o público diariamente.

Com atrações pensadas para contemplar desde o público infantil até a melhor idade, o estande funciona como um verdadeiro complexo de experiências.

De acordo com o gerente de Esporte e Recriação do Sesc, Israel Hassem, o estande da Fecomercio está trazendo e promovendo os artistas acreanos regionais. Hoje com show de MPB e Rock, com Duda Modesto e banda. Mais tarde tem também o Pago10, que também é um estilo aqui de Rio Branco. Então, bastante cultura no estande da Fecomercio”, disse.

Israel explicou que outras atrações no estande são para diversas idades. “Nós também trouxemos uns games de lá da criança ao adulto, então a gente vê muito pai, filho, irmãos participando. Temos também a parte do Senac, que trouxe a massagem, sobrancelha, preparando as pessoas até antes dos shows que tá tendo na Expoacre, então é bastante atividade”, explicou.

A valorização dos talentos da terra é um dos pilares da presença da Fecomércio na feira. O palco cultural recebe apresentações diárias que celebram a diversidade musical do estado.

O Sesc estruturou uma programação interativa ampla, garantindo que pais, filhos e grupos de amigos encontrem opções de entretenimento no local.

Com uma proposta que une o fomento à cultura local, inclusão social e inovação tecnológica, a Fecomércio reforça o seu papel de destaque na maior feira agropecuária e de negócios do estado.

Veja o vídeo: