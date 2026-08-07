08/08/2026
ContilNet Notícias Logo
08/08/2026
ContilPop
Britney Spears faz desabafo sobre música e possível volta: “Nunca fui eu”
Helena fica de fora de Arraial de Bruna Biancardi e Neymar
“Estrelas da Casa” revela lista final de candidatos para entrar em reality
Produtor musical de Madonna e U2, William Orbit morre aos 69 anos
Anitta faz confissão ao vivo e Ana Maria Braga cai na gargalhada
Morre a atriz Clodd Dias, destaque da série “As Five” aos 49 anos
Zé Felipe manda recado para Ana Castela em show e web reage
Gabriel Barbosa em filme da Netflix: saiba quem é o ator
Saiba quem é Myra Ruiz, atriz pedida em casamento no palco de Wicked
Inês Brasil pôs imóvel à venda antes de zerar bens no TSE

Fecomércio transforma estande em espaço de cultura, lazer e inovação

Fecomércio reúne música, cultura, games e serviços gratuitos em espaço voltado para públicos de todas as idades na Expoacre 2026

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Fecomércio transforma estande em espaço de cultura, lazer e inovação
Duda Modesto e banda/Foto: ContilNet

A edição de 2026 da Expoacre está sendo marcada pela forte valorização da identidade regional e pelo entretenimento para todas as idades.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

No centro dessa movimentação, o estande da Fecomércio se consolidou como um dos espaços mais vibrantes do evento, unindo música local, inovação, bem-estar e diversão familiar.

Em entrevista ao ContilNet, a representação da instituição detalhou a programação diversificada que tem movimentado o público diariamente.

Com atrações pensadas para contemplar desde o público infantil até a melhor idade, o estande funciona como um verdadeiro complexo de experiências.

De acordo com o gerente de Esporte e Recriação do Sesc, Israel Hassem, o estande da Fecomercio está trazendo e promovendo os artistas acreanos regionais. Hoje com show de MPB e Rock, com Duda Modesto e banda. Mais tarde tem também o Pago10, que também é um estilo aqui de Rio Branco. Então, bastante cultura no estande da Fecomercio”, disse.

Israel Hassem/Foto: ContilNet

Israel explicou que outras atrações no estande são para diversas idades. “Nós também trouxemos uns games de lá da criança ao adulto, então a gente vê muito pai, filho, irmãos participando. Temos também a parte do Senac, que trouxe a massagem, sobrancelha, preparando as pessoas até antes dos shows que tá tendo na Expoacre, então é bastante atividade”, explicou.

A valorização dos talentos da terra é um dos pilares da presença da Fecomércio na feira. O palco cultural recebe apresentações diárias que celebram a diversidade musical do estado.

O Sesc estruturou uma programação interativa ampla, garantindo que pais, filhos e grupos de amigos encontrem opções de entretenimento no local.

Público durante entretenimento e lazer na Expoacre/Foto: ContilNet

Com uma proposta que une o fomento à cultura local, inclusão social e inovação tecnológica, a Fecomércio reforça o seu papel de destaque na maior feira agropecuária e de negócios do estado.

Veja o vídeo:

 

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.