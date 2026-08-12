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Festival de realidade virtual terá edição grátis em Rio Branco em 2026

Evento terá sessões imersivas e oficinas

Por Dry Alves, ContilNet
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Festival de realidade virtual terá edição grátis em Rio Branco em 2026
Festival terá experiência em óculos 360°/Foto: Reprodução

Rio Branco deverá receber uma edição gratuita de um festival audiovisual com exibição de curtas-metragens em realidade virtual, mostra competitiva pela internet e atividades de formação nas áreas de tecnologia e produção cultural.

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Batizado de “6º Festival Metaverso Brasil: Territórios Brasileiros — Edição Acre”, o projeto prevê sessões presenciais imersivas com óculos de realidade virtual em 360 graus. Além das exibições, a programação deverá contar com oficinas de games, tecnologia 3D e criação audiovisual.

A realização ficará sob responsabilidade da empresa Além do Sudeste Projetos Culturais Ltda. O projeto foi autorizado pelo Ministério da Cultura a captar até R$ 500 mil por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

A autorização permite que a empresa busque patrocínios entre 12 de agosto e 31 de dezembro de 2026. O valor aprovado representa o limite para captação e não significa que todo o recurso já tenha sido obtido.

As atividades previstas serão oferecidas gratuitamente à população de Rio Branco. A autorização para captação foi publicada na edição desta quarta-feira (12) do Diário Oficial da União, na página 10.

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