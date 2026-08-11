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Filhote de onça-pintada é resgatado por bombeiros na zona rural

O animal foi encaminhado para os procedimentos cabíveis

Por Maria Fernanda Arival, ContilNetAtualizado
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Filhote de onça-pintada é resgatado por bombeiros na zona rural
Bombeiros resgatam filhote de onça-pintada/Foto: CBMAC

Uma equipe do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC) realizou, na manhã da última segunda-feira (10), o resgate de um filhote de onça-pintada na zona rural de Rio Branco.

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O chamado foi acionado por volta das 9h através da central da corporação. De acordo com os bombeiros, a ocorrência teve início na Estrada AC-90, no quilômetro 14, exigindo ainda um deslocamento de cerca de seis quilômetros rio adentro pelo Ramal do Barro Alto.

Bombeiros resgatam filhote de onça-pintada

O filhote foi resgatado na zona rural de Rio Branco/Foto: CBMAC

Ao chegarem à residência indicada, os militares foram recebidos pelos moradores, que fizeram a entrega voluntária do filhote.

Após a coleta das informações e lavratura do devido termo de entrega voluntária, o animal foi resgatado pela equipe e encaminhado para os procedimentos cabíveis junto ao órgão ambiental competente.

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